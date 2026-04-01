Forskare för att stärka en kunskapsbaserad socialtjänst
2026-04-01
Vill du vara med i arbetet med att utveckla, utvärdera och sprida kunskap om metoder och insatser i socialt arbete? Vill du bidra till att stödja och stärka en kunskapsbaserad socialtjänst?
Du kommer att arbeta på enheten för forskning och utveckling (FoU). Enhetens uppdrag är att genom forskning och kunskapsutveckling ta fram och sprida ny kunskap för att stärka en kunskapsbaserad socialtjänst. Enheten stöttar socialtjänsten i att arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap, till exempel genom att utveckla stöd för evidensbaserad praktik. Enheten utvecklar och utvärderar metoder och insatser som ska göra skillnad för människor som behöver socialtjänstens stöd. En viktig del av uppdraget är också att sprida kunskap om verkningsfulla metoder och insatser, samt följa upp hur de används.
Idag består enheten av 19 medarbetare varav majoriteten är forskare. Enheten ingår tillsammans med ytterligare två enheter i avdelningen för socialtjänst på systemnivå inom verksamhetsområde socialtjänst.Publiceringsdatum2026-04-01Om tjänsten
Du kommer att arbeta med angelägna samhällsfrågor och ingå i olika uppdrag som handlar om att bidra till att socialtjänstens verksamhet bedrivs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Du kommer driva egna projekt, men även delta i andras arbete. Arbetsuppgifterna kan inbegripa att utveckla kunskap om, eller utvärdera metoder och arbetsformer i, socialt arbete. Det kan röra bedömningsmetoder eller metoder som erbjuds som insatser. Inledningsvis kommer uppdragen röra området hedersrelaterat våld och förtyck. Arbetsuppgifterna kan röra socialtjänstens alla sakområden.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Socialstyrelsen är det viktigt att du har god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du behöver vara lyhörd. Du behöver vara strukturerad med förmåga att kunna planera och organisera ditt arbete väl och i enlighet med uppsatta tidsramar, både för egen del och i samspel med andra. Du behöver kunna jobba med långsiktiga uppdrag, men också kunna ta dig an arbetsuppgifter med kortare tidsfrist. För att vi ska uppnå nytta med vår verksamhet behöver du vara lösningsorienterad och kunna omsätta kunskap i praktik. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
• doktorsexamen i socialt arbete, sociologi, kriminologi, psykologi eller angränsande discipliner som kan anses som relevant
• erfarenhet av att leda projekt i arbetslivet
• god och aktuell kunskap om socialtjänstens verksamhet uppdrag, organisering och utmaningar
• god vana av rapportskrivning
• god vana av att hålla muntliga presentationer i olika sammanhang
• mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• kunskap om hedersrelaterat våld och förtyck och/eller mäns våld mot kvinnor
• kunskap om barn i samhällets vård
• kunskap om standardiserade bedömningsmetoder
• erfarenhet av praktiknära forskning eller kunskapsutveckling inom socialtjänst eller välfärdssektorn
• erfarenhet från arbete på statlig myndighet.
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med provanställning i sex månader. Du utgår ifrån kontoret på Västerbroplan i Stockholm, men har möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar i veckan. Under 2027 kommer Socialstyrelsen att flytta till Solna strand. Din tjänstetitel blir forskare och din placering är på avdelningen för Avdelningen för socialtjänst på systemnivå, enheten för forskning och utveckling (FoU).
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder inte det personliga brevet vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Renée Andersson på Renee.Andersson@socialstyrelsen.se
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Anna Sevenheim på anna.sevenheim@@socialstyrelsen.se.
Fackliga företrädare för SACO-S är Isabelle Ålander, isabelle.alander@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund, anders.nordlund@socialstyrelsen.se
Samtliga nås på tel. 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 19 april 2026.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Socialstyrelsen
http://www.socialstyrelsen.se
