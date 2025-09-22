Forskare för att stärka en kunskapsbaserad socialtjänst
Socialstyrelsen / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Socialstyrelsen i Stockholm
, Örebro
, Jönköping
, Härnösand
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du vara med i arbetet med att utveckla, utvärdera och sprida kunskap om metoder och insatser i socialt arbete? Vill du bidra till att stödja och stärka en kunskapsbaserad socialtjänst?
Du kommer att arbeta på enheten för forskning och utveckling vars uppdrag är att bedriva forskning och kunskapsutveckling i syfte att stärka en kunskapsbaserad socialtjänst. Enheten arbetar med att utveckla stöd för evidensbaserad praktik, dvs för att stärka socialtjänsten i att medvetet och systematiskt sträva efter att arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap, och för att de professionella i socialtjänsten ska ha med sig kunskap från exempelvis forskning, om den egna verksamheten och från brukarna i sitt vardagliga arbete. Enheten utvecklar och utvärderar metoder och insatser som ger nytta för människor som är i behov av dem. En del i enhetens uppdrag är även att nationellt samordna kunskapsutvecklingen kring återfallsförebyggande arbete för personer som utövar våld mot närstående. Idag består enheten av 19 medarbetare varav majoriteten är forskare. Enheten ingår tillsammans med ytterligare sju enheter i avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten.Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
Du kommer att arbeta med angelägna samhällsfrågor och ingå i olika uppdrag som bidrar till att socialtjänstens verksamhet bedrivs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Du kommer att driva egna projekt, men även delta i andras arbete. Arbetsuppgifterna kan inbegripa att utveckla kunskap om, eller utvärdera metoder och insatser i, socialt arbete. Det kan exempelvis röra utvärdering av metoder som erbjuds som insatser, såsom samtalsbehandling för våldsutövare. Dina arbetsuppgifter kan också handla om att delta i enhetens övriga arbete med att ge stöd i evidensbaserad praktik till socialtjänsten.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Socialstyrelsen är det viktigt att du har god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du behöver vara strukturerad med förmåga att planera och organisera ditt arbete väl och i enlighet med uppsatta deadlines, både för egen del och i samspel med andra. Du behöver kunna jobba med långsiktiga uppdrag, men också kunna ta dig an arbetsuppgifter med kortare tidsfrist. Du behöver vara lösningsorienterad så att vi uppnår nytta med vår verksamhet. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
• doktorsexamen i socialt arbete, sociologi, kriminologi, psykologi eller angränsande discipliner som kan anses som relevant
• erfarenhet av att leda projekt i arbetslivet
• aktuell erfarenhet från arbete på statlig myndighet, i FoU-verksamhet eller annan offentlig verksamhet
• god aktuell kunskap om socialtjänstens verksamhet, t.ex. om deras uppdrag, ansvar och behov
• erfarenhet av, eller god kunskap om, kvantitativ metod
• god vana av rapportskrivning
• god vana av att hålla muntliga presentationer i olika sammanhang
• mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• kunskap om, eller erfarenhet av, arbete med våld i nära relationer och/eller hedersrelaterat våld och förtryck
• erfarenhet av praktiknära forskning eller kunskapsutveckling inom socialtjänst eller välfärdssektorn
• kunskap om utvärderingsforskning eller interventionsstudier.
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med provanställning i sex månader. Du utgår ifrån kontoret på Västerbroplan i Stockholm, men har möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar i veckan. Din tjänstetitel blir forskare och din placering är på avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten, enheten för forskning och utveckling.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder inte det personliga brevet vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Johanna Kumlin på johanna.kumlin@socialstyrelsen.se
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Paul Henriksson, paul.Henriksson@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för SACO-S är Isabell Ålander, Isabelle.Alander@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund, anders.nordlund@socialstyrelsen.se
. Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 13 oktober 2025. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Socialstyrelsen
(org.nr 202100-0555), http://www.socialstyrelsen.se Jobbnummer
9520074