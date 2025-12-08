Forskare - urban landskapsekologi och spridning av West Nile virus
Sveriges lantbruksuniversitet / Hälsoskyddsjobb / Lomma Visa alla hälsoskyddsjobb i Lomma
2025-12-08
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Lomma
, Lund
, Malmö
, Eslöv
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Institutionen för växtskyddsbiologi
Om jobbet
Forskaren kommer arbeta heltid i ett VR-finansierat projekt som fokuserar på hur urbana grönområden i Europa påverkar spridningen av West Nile viruset (WNV). Projektet kommer beforska hur vegetationsstruktur, fågelsamhälle och myggors ekologi interagerar för att påverka uppkomst och spridning av WNV i urbana och peri-urbana miljöer.
Din bakgrund
• Doktorsexamen i entomologi, ekologi eller liknande ämne är ett krav.
• Sökande ska även ha 3-5 års forskningserfarenhet som exempelvis postdoc.
• Dokumenterad erfarenhet av fältförsök
• Dokumenterad erfarenhet av stickmyggors ekologi, sjukdomsekologi, övervakning av vilda djur eller värd-vektor interaktioner är ett krav.
• Erfarenhet av molekylära tekniker (PCR, metabarcoding) och spatiell analys (GIS och/eller R) är meriterande.
• Erfarenhet av att arbeta i BSL2 och BSL3 laboratorium är meriterande.
• Mycket goda statistiska kunskaper och engelska (skriftlig och muntlig) är nödvändig.
• Personliga egenskaper såsom förmåga att arbeta självständigt samt att samarbeta väl med lokala och internationella partners är nödvändiga.Publiceringsdatum2025-12-08Om företaget
Institutionen för växtskyddsbiologi vid SLU är en tvärvetenskaplig konstellation, som omfattar forskningsenheterna kemisk ekologi, resistensbiologi och integrerad växtskydd, vilket ger utmärkta möjligheter till starkt forskningssamarbete inom och utanför institutionsområdet. Forskningsinsatserna vid institutionen är inriktade på både grundforskning och tillämpad forskning. Tillämpad forskning kring sjukdomsvektorer bedrivs i samarbete med industrin och fokuserar främst på utveckling av miljömässigt hållbara bekämpningsstrategier.
Mer information om institutionen/avdelningen: https://www.slu.se/om-slu/organisation/institutioner/vaxtskyddsbiologi/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Alnarp
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2025-12-22.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), http://www.slu.se Arbetsplats
Sveriges lantbruksuniversitet Kontakt
Prefekt
Kristina Karlsson Green kristina.karlsson.green@slu.se 040-41 52 68 Jobbnummer
9633394