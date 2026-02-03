Forskar-AT-läkare, norra sjukvårdsregionen
2026-02-03
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen i Umeå
Norra sjukvårdsregionen utlyser upp till fyra befattningar per termin som forskar-AT. Du får själv ange önskemål om vid vilket sjukhus inom norra sjukvårdsregionen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen) som du vill göra din kliniska placering.Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter enligt Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (AT).
Forskar-AT innebär att den kliniska AT-tjänstgöringen förlängs med upp till 12 månaders forskning på perioder om 1-6 månader inlagda mellan de kliniska tjänstgöringsplaceringarna.Kvalifikationer
Erhållen läkarexamen senast vid tillträde samt forskningsmeriter.
Du ska ha doktorsexamen eller vara registrerad som doktorand vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet senast vid ansökningstidens utgång.
För att vara behörig sökande och kunna komma ifråga för anställning som forskar-AT ska du vara verksam i forskning med anknytning till den medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Med anknytning avses att huvuddelen av sökandes eller handledarens forskning är placerad vid Medicinska fakulteten Umeå universitet.
Forskningen ska falla inom ramen för ALF, dvs. klinisk forskning med tydlig patient- och befolkningsnytta och relevans för hälso- och sjukvården, eller translationell forskning med tydlig klinisk relevans. Projektet bedöms efter nytänkande och originalitet, vetenskaplig kvalitet, den sökandes kompetens liksom projektets genomförbarhet.
Ansökningar om forskar-AT bedöms av en bedömargrupp, utsedd av ALF-kommittén, med representanter för Umeå universitet samt regioner i norra sjukvårdsregionen. Slutgiltig ranking av ansökningarna kommer att, på bedömargruppens förslag, fattas i ALF-kommittén. Efter samråd med berörda verksamhetsföreträdare överlämnas därefter namnen på de högst rankade till ansvariga inom regionen för beslut om anställning. Särskild hänsyn tas till personliga egenskaper och samarbetsförmåga.
Sökande med utländsk läkarutbildning ska ha beslut från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige.
ÖVRIGT
Förutom digital ansökan ska följande bilagor skickas in som komplettering när ansökan är gjord. Du kommer att få ett mejl där du ska bifoga:
* Eventuell läkarexamen
* Intyg från prefekt angående forskningsanknytning
* Intyg från handledare, om du är doktorand
* Publikationslista
* Forskningsprogram på svenska eller engelska omfattande maximalt 10 sidor. Forskningsprogrammet bör omfatta följande: bakgrund, målsättning, metod, eventuellt preliminära resultat, klinisk relevans och referenser. I forskningsprogrammet ska det också framgå vad den sökande planerar att göra under tilldelad forskningstid samt var forskningsarbetet ska bedrivas.
* Eventuella andra relevanta filer.
Mer information om AT och dess upplägg hittar du på respektive regions webbplatshttps://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/utbildning-och-praktik/https://regionvasterbotten.se/utbildningstjanster/at-lakarehttps://www.rvn.se/sv/jobb-och-utbildning/klinisk-utbildning-och-praktik/at/https://www.regionjh.se/jobbutbildning/utbildning/atlakare.4.7f464a791555012adc8c33.html
Forskar-AT tillsätts av respektive region där den sökande väljer att göra sin kliniska tjänstgöring. Det innebär bland annat att regionens förutsättningar gällande lön och förmåner följs.
Fackliga uppgiftslämnare:
SYLF Norrbotten norrbotten@sylf.se
Västerbottens läns läkareförening jonas.holm@regionvasterbotten.se
Ångermanlands läkareförening emma.furberg@rvn.se
Medelpads läkareförening jonas.wallvik@rvn.se
SYLF Jämtland Härjedalen sylfjamtland@gmail.com
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
