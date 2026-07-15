Försärkning till vårt team Kundservice/Innesälj för Ekologisk Grossist
Natessen AB / Säljarjobb / Härryda Visa alla säljarjobb i Härryda
2026-07-15
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Natessens affärsidé är lika enkel som den är konkurrenskraftig; att erbjuda spännande och högkvalitativa ekologiska råvaror direkt från bönder och kooperativ till alla som vill leva hälsosamt. Förutom miljö och hälsa så värnar vi även om social hållbarhet. Därför arbetar vi nära våra leverantörer, från biodlare i Sverige till kakaobönder i Ecuador.
Direct Trade ger dessutom längre hållbarhet på råvarorna eftersom de inte väntar på lager i Europa innan de kommer till Sverige. I stället packar vi dem själva i vår fabrik i Landvetter utanför Göteborg.
Om du har ett intresse för ekologisk mat och använder ekologiska produkter i din vardag, kan detta vara ett arbete för dig.
Arbetets innehåll
Kundservice. Arbetet innebär att ge service via telefon och mejl samt hantera administrativa uppgifter kopplade till kundärenden. Löpanden lär du dig fakta om våra olika produkter och du lär känna våra kunders behov.
Innesäljare. Största delen av våra produkter säljs via vår webbshop. Det är mycket telefonkontakt med kunder som syftar till information om och merförsäljning av våra produkter. Arbetet innebär även att sköta administrationen kring vår e-handel. Detta görs digitalt i olika system.
Projekt. Mindre projekt kopplat till våra produkter, deltar i en projektgrupp eller där du har samordningsansvaret, kommer att förekomma.
Då vi är en liten arbetsgrupp, kommer du även att få rycka in och göra andra arbetsuppgifter. Vid arbetstoppar till exempel, kommer du hjälpa till med packning av order för leverans av våra varor eller köra ut till kund med varor.
Din kompetens
Du har lägst gymnasiekompetens med lämplig inriktning och några års arbetslivserfarenhet. B-körkort för bil med manuell växellåda är ett krav liksom god datavana.
Då stor del av arbetstiden är kopplat till våra olika datasystem är det av stor vikt att du har erfarenhet av bland annat Excel och är villig att lära dig att arbeta med flera olika datasystem. För dig är det viktigt med ordning och reda. Då du har både direkta och indirekta kontakter med våra kunder är det av vikt att du behärskar svenska språket i tal och skrift.
Vi vill att du sänder in din ansökan till oss senast 5 augusti 2026 till karriar@natessen.com
.
Vi kommer att gå igenom ansökningarna löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: karriar@natessen.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Natessen AB
(org.nr 556981-8486) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Petter Lauritzen karriar@natessen.com Jobbnummer
10003218