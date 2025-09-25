Församlingspedagog till samarbetskyrka i Västerås
Västerås Pastorat / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Västerås Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Västerås
2025-09-25
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås Pastorat i Västerås
Vill du arbeta med barn och familjer i en levande samarbetskyrka där engagemang, gemenskap och gudstjänstliv står i centrum? Vi söker en församlingspedagog som vill vara med och utveckla arbetet med barn och unga i Västerås pastorats västra område!
Bäckbykyrkan är en modern samarbetskyrka mitt i stadsdelens centrum, där Svenska kyrkan och Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) samverkar. Här finns ett stort engagemang bland både anställda och ideella, och verksamheten samlar olika fromhetstraditioner. Kyrkan är välbesökt, med gudstjänsten som självklar mittpunkt i församlingslivet.
OM TJÄNSTEN
I den här rollen får du en varierad och meningsfull tjänst som rör sig över ett större område, det vi internt kallar det västra området, men med Bäckbykyrkan som din bas. Du blir en nyckelperson i Bäckbykyrkans arbete med barn och familjer och får samtidigt bidra till gemensamma satsningar i hela området.
I Bäckbykyrkan är du en viktig resurs i de stora skolarrangemangen som julspel och påskdrama, som varje år samlar många barn och ungdomar. Du har också ansvar för att våra lekutrymmen är trygga, inspirerande och inbjudande miljöer för både lek och reflektion.
Vidare handlar en stor del av arbetet om att leda och utveckla barngrupper och familjeverksamhet i hela det västra området - till exempel öppen förskola, after school och olika barngrupper - ofta i nära samverkan med kollegor, ideella medarbetare och föräldrar.
På områdesnivå är du också med och planerar och genomför större gemensamma satsningar, till exempel dagläger på sommaren, höstlovsaktiviteter och Bibeläventyret i skolorna. Du deltar också i samarbeten kring högtider och lokala aktiviteter som julmarknad, luciamingel och sommarfest.
I tjänsten ingår även ansvar för vissa inköp och budgetfrågor, liksom arbete med barnkonsekvensanalyser för att säkerställa att barnens perspektiv får genomslag i församlingens arbete.
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som:
• Är utbildad församlingspedagog
• Har B-körkort och tillgång till bil
• Kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
• Har grundläggande kunskaper i engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet av självständigt arbete som församlingspedagog i Svenska kyrkan
• Har erfarenhet av att arbeta med ideella
• Har erfarenhet av att såväl leda som samverka i projektgrupper inför event
• Har erfarenhet av arbete i samarbetskyrka/EFS
• Har utbildning i Bibelävenytet
PERSONLIGA EGENSKAPER
För att trivas och lyckas i rollen som församlingspedagog tror vi att du är en flexibel person som ser möjligheter i förändringar och har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna skiftar. Vi tror också att du är kreativ och bidrar gärna med idéer och nya angreppssätt - inte bara i teorin, utan på sätt som kan omsättas i praktiken och göra skillnad i verksamheten.
Vi tror vidare att du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och uppskattar att arbeta tillsammans med andra. Du möter människor med lyhördhet och kommunicerar på ett sätt som bygger förtroende och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Slutligen tror vi att du är utåtriktad och trivs i sociala sammanhang, där du bygger och underhåller relationer med barn, föräldrar, kollegor och ideella medarbetare.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
TILL SIST
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 100% sysselsättningsgrad där dag, - kväll- och helgtjänstgöring ingår.
Vi är nyfikna på vem du är och hoppas att du vill bli en del av vårt sammanhang! Hör gärna av dig till någon av oss som står angivna längst ner i annonsen om du har frågor eller vill veta mer.
Vi ser fram emot din ansökan!
Kort om Svenska kyrkan Västerås:
Svenska kyrkan Västerås har ca 78 000 medlemmar. Här arbetar omkring 230 schyssta medarbetare, som alla är en del av en resursstark modern organisation med goda villkor, goda utvecklingsmöjligheter och bra förmåner. Här får du dels många arbetskamrater och dels många möten och kontakter med andra människor genom våra olika verksamheter. Vi som arbetar här finns i 26 kyrkor och på 23 begravningsplatser men också runt om i samhället.
Inom Svenska kyrkan Västerås finns många olika yrken. Kanske tänker du främst på våra profilyrken, präster, diakoner, kyrkomusiker och församlingspedagoger men här finns också vaktmästare, kyrkogårdsarbetare, kommunikatörer, ekonomer och många andra som alla har olika bakgrund. Du behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan eller vara troende för att arbeta hos oss, om du inte arbetar inom något av profilyrkena. Men däremot måste du dela våra grundläggande värderingar som grundar sig på den kristna tron.
När du väljer att arbeta hos oss bidrar du till att skapa ett godare liv och ett schysstare samhälle för många, med hjälp och stöd till människor som har det svårt. Du bidrar också till vårt gemensamma kulturarv, att du själv och andra kan sjunga i kör, delta i verksamheter, prata med en präst när det krisar och mycket mer.
Vill du bli en av oss? Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Pastorat
(org.nr 252003-0863) Arbetsplats
Svenska kyrkan Västerås Kontakt
Enhetchef/präst
Kicki Barklund kicki.barklund@svenskakyrkan.se 021-404566 Jobbnummer
9525693