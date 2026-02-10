Församlingspedagog eller motsvarande, inriktning ungdomar och konfirmander
2026-02-10
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
Välkommen till trevliga Trelleborg, pärlan på sydkusten. Vi har en kyrka, ett kapell, ett församlingshem, ett engagerat arbetslag och en god relation mellan förtroendevalda, personal och tillhöriga. Här finns goda kommunikationer till Malmö, Lund, Köpenhamn och kontinenten. Församlingen har cirka 14 100 medlemmar och vi är 40 anställda inom församlingsverksamhet och kyrkogård. Läs gärna mer i vårt församlingsblad på vår hemsida för att få en bild av alla våra verksamheter.
Vi söker dig som är utbildad församlingspedagog eller har motsvarande pedagogisk utbildning samt gedigen erfarenhet av kyrkligt arbete med konfirmander och ungdomar.
Du brinner för ungdomar och att skapa goda och trygga mötesplatser för dem att vara i, där Gud finns nära. Att undervisa unga människor om kyrkans tro och liv är en självklar del av uppdraget.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och några av de kvalitéer som vi hoppas att du bär på är att du är social, trygg, omtänksam, kreativ, flexibel, har mycket energi och möter unga människor på deras egna villkor. Du har en bred förståelse för vad det är att vara ung idag.
Du ska kunna arbeta självständigt och i grupp, i tjänsten kommer du främst att arbeta med präster, musiker, pedagoger och diakonala medarbetare. Du bör ha en god organisatorisk förmåga. Spelar du ett instrument och/eller har ett intresse för digitala medier är det ett stort plus.
I församlingen finns många konfirmander och en väl etablerad ungdomsverksamhet med flera engagerade ungdomar. Vi är stolta över vår mysiga och rymliga ungdomslokal som möjliggör för möten med många unga i våra olika verksamheter.
Inom församlingens gränser ryms ett flertal grundskolor samt en gymnasieskola alldeles i närheten.
Kvälls- och helgtjänstgöring ingår.
I tjänsten ingår att:
Leda och utveckla arbetet med konfirmandgrupper och unga ledare
Ansvara för och utveckla vårt ungdomsarbete och bidra till att möta unga där de är, bland annat genom närvaro på sociala medier.
Etablera kontakter med högstadieskolor och gymnasium
Medverka i församlingens övriga verksamheter och gudstjänster, inklusive event ute på stan, leda morgonböner, inspelning av radioprogram, deltagande i församlingens julspel samt vid behov stöd i barn- och ungdomsgrupper.
Information om tjänsten:
Anställningsform: Tillsvidare
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Tillträde: Snarast möjligt, enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 6 mars 2026
Ansökan skickas till trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se
Vi avböjer oss all kontakt med rekryteringsfirmor.
Har du frågor om tjänsten kontakta arbetsledande präst Catarina Liljebergcatarina.liljeberg@svenskakyrkan.se
0410 - 597 04
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs församling
(org.nr 252001-3091), https://www.svenskakyrkan.se/trelleborg
Valldammsgatan 5
)
231 43 TRELLEBORG
Facklig företrädare KyrkA
Karin Holmgren Nilsson karin.holmgrennilsson@kyrka.se 0435-20569
9734880