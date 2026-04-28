Försäljningsledare Online (Vikariat) - Stora Coop Eskilstuuna
Vill du vara med och skapa framtidens matupplevelse - och samtidigt växa i din roll?
Vi söker dig som brinner för försäljning, kundmöten och hållbara val. Som Försäljningsledare Online hos oss får du möjlighet att ta ansvar, inspirera och utvecklas - både som avdelningsansvarig och kollega.
Om rollen:
Som Försäljningsledare Online är du en nyckelperson i butikens e-handelsverksamhet. Du leder arbetet med att skapa en smidig, inspirerande och hållbar kundupplevelse - från beställning till leverans.
Du ansvarar för:
Att skapa den bästa kundupplevelsen med matglädje, inspiration och service i världsklass.
Att säkerställa effektiva processer för leverans och upphämtning av onlinebeställningar.
Att driva försäljning och resultat utifrån butikens mål och nyckeltal.
Att initiera och leda förbättringsinitiativ för ökad lönsamhet och kundnöjdhet.
Att arbeta aktivt med hållbara val i både sortiment och arbetsmetoder.
Vad vi erbjuder: En arbetsplats där hållbarhet är en självklarhet - för både planeten och människorna.
Möjlighet att växa internt - många av våra butikschefer har börjat som försäljningsledare.
Ett inkluderande klimat där dina idéer och din utveckling tas på allvar.
Varierande arbetstider - dag, kväll och helg - så att vi kan finnas där när våra kunder vill handla.
Vem är du?
Du har erfarenhet från detaljhandel, service eller restaurang - gärna med fokus på e-handel. Du är en lagspelare med driv, ansvarskänsla och ett öga för kundens behov. Flerspråkighet och intresse/erfarenhet av olika kulturer är meriterande.
Vi tror att du:
Har ett genuint intresse för mat, försäljning och digital utveckling.
Trivs med att ta ansvar och fatta beslut.
Vill utvecklas - både i din roll och inom företaget.
Har förmåga att inspirera och engagera andra.
Vill du vara med och göra skillnad - varje dag, online?
Sök idag och bli en del av vår resa mot att bli Sveriges bästa matkedja!
Ansökningsprocessen:
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. För våra slutkandidater kan vi komma att utföra bakgrundskontroll. Vi ser fram emot din ansökan!
Coop värdesätter de kvalitéer som en jämn ålder- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. För att dina personuppgifter ska behandlas korrekt tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Ansökningar via mejl kommer inte med i vårt urval pga GDPR-rutiner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7640820-1970777". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coop Östra Försäljning AB
(org.nr 556030-5921), https://karriar.coopostra.se
Albertina Nyströms väg 2 (visa karta
)
632 22 ESKILSTUNA
