Försäljningsledare Frukt & Grönt - Stora Coop Åkersberga
Coop Östra Försäljning AB / Butikssäljarjobb / Österåker Visa alla butikssäljarjobb i Österåker
2025-09-03
Inspireras du som oss av matglädje, försäljning och hållbarhet?
Nu söker Stora Coop Åkersberga dig som har ett stort fokus på försäljning och en stark drivkraft att leverera resultat. Du brinner för att testa nya vägar i ditt arbete och för ett kundmöte i världsklass! Är du redo?
Vi erbjuder dig:
Som Försäljningsledare Frukt & Grönt på Coop kommer du att vara en nyckelperson i butiken och inom ditt ansvarsområde med kundnöjdhet, försäljning och ständig förbättring i fokus.
I ditt arbete ingår att:
- Skapa den bästa kundupplevelsen inom ditt ansvarsområde med matglädje och inspiration
- Utifrån ett affärsmannaskap leverera resultat utifrån butikens mål och nyckeltal inom ditt ansvarsområde
- Initiera, leda och driva olika initiativ för att förbättra lönsamhet och resultat inom ditt ansvarsområde
- Säkerställa att rutiner hålls i det dagliga arbetet
- Arbeta aktivt med hållbara val i butik
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, 38,25 timmar per vecka. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas.
Vem söker vi:
För oss på Coop är det viktigt att ständigt lära oss av varandra för det är genom utveckling vi skapar resultat! Till oss på Coop tar du med dig:
- Erfarenhet från detaljhandeln och/eller hotell- och restaurangbranschen
- Erfarenhet av att leda personal är meriterande
Det är meriterande om du har dokumenterat goda resultat av försäljning inom detaljhandeln. Även flerspråkighet och intresse/erfarenhet av olika kulturer är meriterande. Vi ser fram emot att vara en del i din utvecklingsresa. Genom dina personliga egenskaper och erfarenheter är du med och bidrar till en arbetsplats där vi tar hand om varandra, våra kunder och vårt samhälle. Resten lär vi dig på vägen.
Jannina Ström | Säljchef
Jannina Ström | Säljchef
Ansökningsprocessen:
Som ett led i vårt arbete mot en så rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess som möjligt har vi i denna process valt att samarbete med Hubert.ai. Efter ansökan kommer du att bjudas in till in en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert.
Genomför den gärna så fort du har möjlighet. Intervjun tar cirka 10-15 min att genomföra. Kolla gärna denna artikel innan intervjun för tips och tricks.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. För våra slutkandidater kan vi komma att utföra bakgrundskontroll. Vi ser fram emot din ansökan!
För att dina personuppgifter ska behandlas korrekt tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Ansökningar via mejl kommer inte med i vårt urval pga GDPR-rutiner.
Coop är unikt! Det är lätt att tro att alla matbutiker är lika. Samma varor på hyllorna, samma kundvagnar och så kassan vid utgången. Men Coop är annorlunda eftersom vi ägs av våra 3,8 miljoner medlemmar. Det är vad som gör oss unika. Det ger oss också ett extra stort ansvar, men också extra stora möjligheter.
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare och vi drivs av uppgiften att ge alla tillgång till den goda maten. Vi är inne i en spännande förändringsresa mot att vara den goda kraften i mat-Sverige. Vi ska förenkla vardagen och ge alla tillgång till goda råvaror - något som är bra för både kropp, själ och vår miljö.
Coop har länge levt i framkant och förverkligat vikten av ekologiskt tänkande. Vår fisk är certifierad, hönsen utsläppta och vårt egna varumärke Änglamark är utsett till Sveriges Grönaste Varumärke - men vår resa slutar inte där.
Tillsammans med våra medarbetare arbetar vi varje dag tillsammans med våra kunder för att fortsätta vara bäst på hållbar utveckling och nu satsar vi ännu mer på att sprida matglädje och mer kärlek till bra råvaror.
Coop Östra driver ca 200 Coop-butiker i Uppsala, Stockholmsområdet, Södermanland och Östergötland. Vi har en omsättning på ca 13 miljarder kr och är ca 5000 anställda, varav merparten är butiksanställda.
Tillsammans kan och ska vi bli Sveriges bästa matkedja och den goda kraften i mat-Sverige!
Coop värdesätter kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Ersättning
