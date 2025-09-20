Försäljningskoordinator sökes till Länsförsäkringar Fondliv!
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping
2025-09-20
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Söderköping
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av ett öppet och engagerat team där du får chansen att växa inom försäljning och administration? Då kan det vara dig vi söker! Vi arbetar med löpande urval - varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Som försäljningskoordinator blir du en nyckelperson i att koordinera pensionsflyttar och säkerställa att Länsförsäkringars kunder får en smidig och professionell upplevelse. Du arbetar nära både privatpersoner och företag tillsammans med ett engagerat team på 21 medarbetare som ansvarar för att ta emot flyttar från samtliga 23 länsbolag. Arbetet är varierat och omfattar både sälj, rådgivning och administration. Här får du möjlighet att påverka arbetssätt och kundupplevelse samtidigt som du bidrar till att Länsförsäkringar når sina mål och utvecklas mot en mer automatiserad och proaktiv arbetsprocess. Vi söker dig som vill vara med på denna resa och som uppskattar samarbete, utveckling och gemensamt ansvar.
Arbetstiderna är till viss del flexibla, men vi ser gärna att du är på plats mellan kl. 8-17. Uppdraget är på 6 månader med goda möjligheter till förlängning.
Du erbjuds
• Att bli en del av ett härligt gäng som har kul på arbetet
• En arbetsplats där du kan växa, påverka och utvecklas
• Möjlighet att arbeta hemifrån två dagar i veckan efter introduktion
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-20Dina arbetsuppgifter
• Koordinera och hantera ärenden kring pensionsflyttar
• Ha daglig kontakt med både privatpersoner och företag via telefon och mejl
• Ansvara för administration kopplat till pensionsflyttarna
• Bidra med idéer och förbättringar kring teamets arbetssätt
VI SÖKER DIG SOM
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift då roller kräver detta
• Erfarenhet av administration och/eller kundtjänstarbete
• Har goda kunskaper inom Office-paketet
Det är meriterande om du har
• Eftergymnasial utbildning inom relevant område
• Tidigare erfarenhet av arbete mot pension
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Målmedveten
• Ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Länsförsäkringars kulturkod innehåller lärande, tillit, innovation och glädje. De beskriver hur kulturen driver utveckling där återkoppling och uppföljning av dina prestationer är det som leder affären framåt. Mångfald värderas högt i verksamheten och de lägger stort fokus på hälsa för att skapa balans mellan jobb och fritid.
Läs mer om Länsförsäkringar Fondliv här. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114670". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9518636