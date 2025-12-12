Försäljningsingenjör VVS till GF Building Flow Solutions i Stockholm
Vill du vara med och driva utvecklingen av innovativa och hållbara VVS-lösningar? Som försäljningsingenjör hos Georg Fischer får du en nyckelroll i att utveckla långsiktiga affärer och skapa starka relationer med nyckelaktörer inom bygg- och installationsbranschen.
Här får du möjlighet att arbeta strategiskt och proaktivt för att säkerställa att våra lösningar integreras redan i planeringsfasen, vilket skapar både tekniska och ekonomiska fördelar för kunden. Låter det som din nästa utmaning? Då vill vi gärna höra från dig!
GF Building Flow Solutions (tidigare Uponor) är en division inom den internationella industrikoncernen Georg Fischer (GF), som har försäljningsbolag i 30 länder och produktionsanläggningar på 13 platser i Europa samt Nord- och Sydamerika. Globalt har koncernen cirka 20 000 anställda, varav omkring 300 finns i Sverige - inklusive 20 inom försäljning.
I Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Hacksta och Norrköping. Vi arbetar med innovativa och hållbara flödeslösningar för bygg- och VVS-sektorn och samarbetar nära våra kunder för att leverera högkvalitativa produkter och tjänster. För mer information besök vår hemsida: GF Uponor blir - GF Building Flow Solutions | UponorPubliceringsdatum2025-12-12Om tjänsten
I rollen som försäljningsingenjör kommer du att ansvara för att etablera och vårda långsiktiga relationer med VVS-konsultbolag, fastighetsutvecklare samt andra aktörer inom bygg- och installationssektorn i Stockholmsområdet. Genom att introducera våra lösningar och produkter redan i projektens planeringsstadium, bidrar du till att kunderna uppnår tekniska, ekonomiska och miljömässiga fördelar.
Du kommer att kombinera teknisk rådgivning och utbildning med försäljningsinsatser, delta aktivt i projektens alla faser - idé till genomförande - samt erbjuda teknisk support för att säkerställa att våra lösningar motsvarar kundernas specifika behov.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Prospektera och utveckla affärer med kunder för att säkerställa att våra lösningar blir en naturlig del av framtidens byggprojekt
Delta i projekt från idé till genomförande, ge teknisk support och säkerställa att lösningar uppfyller kundernas krav
Utbilda och presentera våra system och tjänster för kunder på ett professionellt och övertygande sätt
Arbeta strategiskt för att komma in tidigare i säljprocessen och hitta nya affärsvägar.
Samarbeta internt med våra team för att utveckla och anpassa lösningar efter kundernas behov
Ge löpande återkoppling om utvecklingsmöjligheter för vårt produkt-, system- och tjänsteutbud
Teamet du blir en del av
I denna roll blir du en nyckelspelare i vårt team under ledning av affärsområdeschef entreprenad Kim Berg . Du kommer att samarbeta med vår erfarna säljorganisation som arbetar mot installatörer, grossister, fastighetsutvecklingsbolag och konsultbolag. Tillsammans driver vi försäljningen framåt med fokus på kvalitet, innovation och långsiktiga lösningar för att skapa hållbara och värdeskapande affärer för våra kunder.
Vem vi söker
Det här är en roll för dig som trivs med att arbeta självständigt och nära kunder, där du får möjlighet att påverka, skapa affärer och driva försäljningsprocessen framåt. Vi söker dig som är självgående, affärsdriven och har ett stort tekniskt intresse. Du är kreativ och hittar nya vägar in i affärer, samtidigt som du har uthållighet och tålamod för att arbeta med längre säljcykler.
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom relevant område eller motsvarade yrkeserfarenhet
Minst 5 års erfarenhet från branschen, exempelvis som VVS-konstruktör, VVS-ingenjör, projektledare, projekteringsledare, uppdragsledare, energispecialist eller annan tjänst som är relevant
God förståelse för byggprocessens olika skeden samt dess beslutsfattare
God teknisk förståelse inom VVS
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Goda data- och systemkunskaper
B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har arbetat med teknisk försäljning.
Som försäljningsingenjör VVS hos Georg Fischer erbjuder vi:
Konkurrenskraftig lön med bonus
Förmånsbil
Arbete i ett framgångsrikt och innovativt företag med hög teknisk kompetens
En utvecklande och affärsdriven roll med stor frihet att påverka din egen vardag
En stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig utveckling och långsiktiga karriärmöjligheter
Kontaktuppgifter och ansökan
I den här rekryteringen samarbetar vi med Isaksson Rekrytering & Bemanning AB. Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta:
Frida Lundqvist på 073-526 33 29 eller via e-post: frida@isakssonrekrytering.se
Vi ser fram emot din ansökan via vår hemsida: https://www.isakssonrekrytering.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Intervjuer sker löpande och vi tillämpar referenstagning och bakgrundskontroll inför en anställning.
