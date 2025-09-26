Försäljningschef till RN Automotive i Spånga
Svensk Autorekrytering AB / Chefsjobb / Järfälla
2025-09-26
Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Är du en drivande och inspirerande ledare med förmåga att hitta nya affärsmöjligheter? Vill du vara med och ta Renault och Dacia till nästa nivå på den svenska marknaden? Då kan du vara den vi söker!
Hos RN Automotive blir du en del av en spännande satsning, där våra anläggningar i Spånga och Haninge ska bli våra flagship stores. Nu söker vi dig som vill leda och utveckla försäljningsteamet på anläggningen i Spånga - en roll där du med ett kreativt ledarskap får skapa tillväxt och resultat.Om tjänsten
Som försäljningschef ansvarar du för att driva försäljningen framåt genom att inspirera och motivera ditt team. Du bryter ner strategiska mål till konkreta aktiviteter, följer upp nyckeltal och säkerställer att försäljningsarbetet är både strukturerat och proaktivt.
Du utvecklar försäljningen genom att hitta nya vägar till försäljning - digitalt, på anläggningen, via kundevent och genom andra initiativ. Med ditt ledarskap skapar du en kultur där energi, kreativitet och affärsmässighet leder till framgång.
En viktig del av rollen är också att optimera lagerhållningen och ge säljarna de bästa förutsättningarna för att nå sina mål.
Din Profil
Vi söker dig som:
• Är en trygg och motiverande ledare som får människor att växa och prestera
• Har ett proaktivt arbetssätt och förstår att aktivitet skapar resultat
• Är kreativ och gillar att tänka i nya banor för att driva försäljning
• Har en analytisk förmåga och arbetar gärna med nyckeltal och data för att styra verksamheten framåt
• Har förståelse för lagerhållning och hur man optimerar den
Tidigare erfarenhet som försäljningschef inom bilbranschen är starkt meriterande, men du kan också komma från en roll som försäljningschef i en liknande bransch. Kanske är du idag en framgångsrik bilsäljare som även har lett team som tränare eller i annan ledarroll? Det viktigaste är att du brinner för försäljning och ledarskap, att du vill göra skillnad genom att skapa starka resultat och att du delar vår ambition att bli bäst på det vi gör.Om företaget
RN Automotive är ett nybildat dotterbolag till Hedin Caetano AB, och systerbolag till RN Nordic AB, som ansvarar för import och distribution av Renault, Dacia och Alpine i Sverige, Norge och Danmark. Från och med den 3 november 2025 kommer RN Automotive driva återförsäljar-verksamheten för Renault och Dacia vid två anläggningar i Haninge och Spånga, övertagna från Hedin Automotive Stockholm. Satsningen är ett strategiskt steg för att stärka varumärkenas närvaro på den svenska marknaden och skapa framtidens kundupplevelse. Anläggningarna kommer att fungera som referenspunkter för innovation, kundnöjdhet och affärsutveckling, samtidigt som de bidrar med kunskap och inspiration till det breda nätverket av fristående återförsäljare.
Kontaktuppgifter
Stämmer ovan beskrivning in på dig? Då ser vi fram emot att höra från dig! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering. Frågor om tjänsten och processen besvaras av ansvarig rekryterare June Pärnänen på tel. 070 622 60 19. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
