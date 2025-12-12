Försäljningschef Ragn-Sells, Region Nord
2025-12-12
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Vill du driva ett försäljningsteam som dagligen skapar värde för sina kunder och känna att du gör skillnad i ditt arbete? Som Regional Försäljningschef hos Ragn-Sells gör du det dagligen inom en spännande framtidsbransch där bolagets gedigna historia och stora kunnande är en enorm styrka. Som företag vill Ragn-Sells vara ett bevis på att omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand.
OnePartnerGroup har nu fått i uppdrag att hitta en affärsfokuserad och engagerad Regional Försäljningschef till Ragn-Sells Recycling, region Nord, med placering i Luleå med tydlig uppgift att driva regionens fortsatt tillväxt. Division Recyclings verksamhetsområde sträcker sig över hela Sverige där Recyclings affär är att förse sina kunder med kostnadseffektiv, hållbar, pålitlig och enkel återvinning.
Om jobbet
I rollen som Försäljningschef är din främsta uppgift att säljcoacha och stötta ditt säljteam att agera på fältet, möta nuvarande och potentiella kunder och därigenom skapa lönsamma affärer som genererar värde för Ragn-Sells kunder där det yttersta målet är att driva försäljningstillväxt för region Nord.
Fokus kommer att ligga på att förstå kundens verksamhet och behov för att på bästa sätt kunna bidra till värdeskapande avfallshantering och anpassade återvinningslösningar. Som Regional Försäljningschef rapporterar du till Regionchef och ingår i ledningsgruppen för region Nord. Du ingår även i ett uppskattat nationellt nätverk tillsammans med dina försäljningschefskollegor där tillfälle till erfarenhetsutbyte och kontinuerlig kompetensutveckling ges.
Du ansvarar för regionens säljbudget och resultat med fullt personalansvar för ditt team där du utövar ett förtroendefullt coachande ledarskap. Du håller i säljmöten, utarbetar och tar fram en tydlig försäljningsstrategi för tillväxt samt följer upp att den efterlevs och jobbar aktivt med individuell uppföljning av medarbetarna.
En viktig del av arbetet är att skapa ett väl fungerande samarbete med övriga funktioner inom Ragn-Sells och inom region Nords ledningsgrupp. Det är också centralt att vara uppdaterad på aktuella händelser och behov av återvinningslösningar inom det geografiska upptagningsområdet och inom branschen.
Några av rollens fokusområden är:
Skapa ett starkt team med bra teamkänsla som geografiskt sitter utspritt
Leda försäljningen inom regionen med ansvar för KPI, mål och uppföljning
Styrning av kundportföljen (kundansvar, prospekt, utveckling av befintliga kunder)
Utarbeta och följa upp regional försäljnings- och marknadsplan i linje med företagets affärsmål.
Huvudfokus på mellanstora kunder och säljare med kundansvar
Bevaka större kommande anbud och säkerställa processer och riktlinjerPubliceringsdatum2025-12-12Profil
Vi söker dig som är van att använda moderna säljstödsystem (CRM) och har dokumenterad erfarenhet av ledarskap inom försäljning där det är meriterande om du har erfarenhet av B2B inom återvinning, bygg eller industri. Du har ett väl etablerat nätverk och en förmåga att identifiera nya lönsamma affärsvägar. Vi vill att du har erfarenhet av tjänsteförsäljning och är en person som är duktig på att skapa förtroende såväl externt som internt. Det kommer naturligt för dig att kontinuerligt identifiera potentiella förbättringsområden i syfte att effektivisera din säljorganisation.
Som person motiveras du av egen försäljning och samtidigt har du en utpräglat god förmåga att skapa en bra lagkänsla genom att inspirera, vara kommunikativ och relationsbyggare. Du har troligtvis en eftergymnasial utbildning eller högskoleutbildning inom exempelvis försäljning eller ekonomi men vi välkomnar även sökande som har utvecklat motsvarande kunskaper i arbetslivet.
Sammanfattningsvis söker vi en person som utstrålar affärsmässighet, drivs av att skapa egna affärsmöjligheter och inspirera sällteamet till goda resultat och att utveckla och verka genom andra. I dina tidigare roller som säljare och/-eller försäljningschef har du uppnått och överträffat din budget och försäljningsmål. För rollen är det ett skallkrav att du under minst tre år har haft fullt ut personalansvar. Vi har kontor i Luleå som vi hoppas att du kommer trivas i.
Du erbjuds en nyckelroll i regionen och dina insatser kommer ha direkt genomslag i försäljningsorganisationens framgångar. Du blir del av ett kompetent och drivet team, med stort engagemang och god teamanda. Du ingår i regionens ledningsgrupp där du tillsammans med dina ledningsgruppskollegor utvecklar regionens verksamhet att nå och överträffa uppsatta mål. Ragn-Sells verkar inom en av Sveriges viktigaste branscher, där hållbarhet är en del av bolagets DNA. Strävan efter att hitta mer hållbara lösningar är ett ständigt pågående arbete. Ragn-Sells ingår i en stor koncern, där prestation och ambition borgar för goda utvecklingsmöjligheter.
Är du den vi söker och vill du vara med på vår hållbarhetsresa mot en mer hållbar framtid?
Sänd in dina ansökningshandlingar nedan. Urval sker löpande men vi ser gärna att du skickat in din ansökan innan den 6 januari 2026.
Notera att vi inte tar emot ansökningshandlingar via e-post.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta: Johanna Forsell (johanna.forsell@onepartnergroup.se
, 072-215 63 08) eller Peter Nilsson Sandlund (peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se
