Försäljningschef med erfarenhet av bygg & industri till Christian Berner
Vi på Christian Berner nöjer oss inte med att tillhandahålla rätt produkter från ledande leverantörer, utan erbjuder tjänster som gör att du alltid kan förvänta dig någonting mer. Vi skapar värde för våra kunder genom att strukturera värdekedjan och effektivisera användningen av tekniska komponenter och system. Med över 125 års erfarenhet som strategisk partner och rådgivare mellan tillverkare och kunder sätter vi stolthet i att förbättrar industrier över hela Norden. Läs mer på www.christianberner.se
Är du en driven och relationsstark ledande kraft som tycker om att utveckla affärer. Ligger du steget före och brinner för att skapa kundnytta genom att ta fram kundanpassade lösningar? Besitter du dessutom kunskap och erfarenhet inom projektförsäljning kopplat till bygg och/eller infrastruktur så är detta en roll som passar dig.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
I din roll som Försäljningschef för vårt affärsområde Vibrationsteknik har du ansvaret för att utveckla affären med fokus på tillväxt. Våra kunder finns framförallt inom bygg och infrastruktur, men även övrig industri. Försäljningen sker framför allt i projektform där kunderna är stora som medelstora bolag inom bygg, infrastruktur, anläggning och industri. En viktig del i tillväxtstrategin är att även bearbeta förskrivande led så som arkitekter och tekniska konsultbolag. Du agerar i en projektledande och konsultativ roll där du föreslår den bästa lösningen utifrån kundens behov och önskemål. Du tillsammans med ditt säljteam är ansvarig för hela säljprocessen från att identifiera nya affärer till att offerera och hålla i projekt mot kund fram till färdig lösning. Du har ett teamansvar för säljorganisationen som besår av sju medarbetare. Tjänsten är placerad på kontoret i Göteborg. Du sitter med i ledningsgruppen och rapporterar till VD. Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort driv, passion för försäljning och ledarskap och som vill vara med på en resa där du får stora möjligheter att påverka vår framtida strategi som bygger på tillväxt. Du har god erfarenhet av försäljning och affärsutveckling där du har arbetat mot större kunder inom bygg och gärna infrastruktur. Du har stor vana av att arbeta med projektförsäljning och det är meriterande om du har arbetat mot föreskrivande led. Du har erfarenhet av produktförsäljning med ett genuint intresse för affären och agerar hela tiden med kundperspektiv och affärsnytta. Med hjälp av tydlig kommunikation och starkt engagemang förmedlar du mål och visioner. Du är målfokuserad, driven och engagerad och har kunskap och intresse av att bygga starka kundrelationer och team.
Du är en engagerad och coachande ledare som har förmågan att entusiasmera och inspirera samtidigt som du är empatiskt och professionell. Du har vanan att se helheten, samtidigt som du är operativ och kan gå ned på detaljnivå för att bättre förstå utvecklingsbehov och driva affären framåt. Du är orädd, kreativ och tycker om utmaningar samt att du trivs i en snabb och föränderlig miljö. Du är strukturerad och har goda IT-kunskaper och behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Vi samarbetar med rekryteringsföretaget Your Talent i denna rekrytering, ansök på www.yourtalent.se
För ytterligare information vänligen kontakta rekryteringskonsult Johan Sjöberg på 0761-709851 eller via mail johan.sjoberg@yourtalent.se Ersättning
