Försäljningschef Kolonial till ICA Kvantum Ludvika
Personalica AB / Butikssäljarjobb / Ludvika Visa alla butikssäljarjobb i Ludvika
2025-09-29
Tycker du om att möta människor och ge kunder service i världsklass? Kul! ICA Kvantum Ludvika söker nu en Försäljningschef Kolonial.
Om rollenSom försäljningschef kolonial har du det övergripande ansvaret för att säkerställa drift, sortiment och lönsamhet. Du håller avdelningen i framkant gällande trender och utveckling, samtidigt som du leder och utvecklar dina medarbetare.
Dina arbetsuppgifter Personalansvar för hela kolonialavdelningen, inklusive online & jour (justeras på sikt)
Medarbetarsamtal och uppföljning
Leda, utveckla och inspirera dina medarbetare
Budgetansvar och uppföljning av nyckeltal
Drifts- och lönsamhetsansvar för avdelningen
Sortimentsarbete
Dagligt arbete i Min Butik/StoreOffice samt AoB
Säkerställa rutiner och tillsammans med avdelningsansvariga revidera dem vid behov
Egenkontroll
Deltagande i ledningsgruppsarbete
Kvalifikationer Bred erfarenhet från dagligvaruhandeln och god kunskap om butikens avdelningar
Dokumenterad erfarenhet av budget- och resultatansvar
Erfarenhet av personalansvar och att leda andra
BLU, FLU eller motsvarande är ett krav
Vem är du?
Du är ödmjuk, driven och inspirerande - med en naturlig förmåga att sprida arbetsglädje. Du brinner för mat, service och utveckling, både av verksamhet och medarbetare. Lokal kännedom och flexibilitet att arbeta under butikens alla öppettider är meriterande. Tjänsten är på 38,25 timmar/vecka
Du ansöker genom att svara på några frågor och skickar därefter in en kort videointervju. Ansök via denna länk
Tjänsten avser anställning direkt hos butiken. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av ICA-butiken.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
