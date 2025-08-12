Försäljningschef Bilia Mercedes-Benz Danderyd
2025-08-12
Har du erfarenhet som försäljningschef inom bilbranschen och brinner för tydligt ledarskap, uppföljning och affärsutveckling? Då kan detta vara ditt nästa steg.
Vi söker en trygg och närvarande ledare som kan ta ett väletablerat och högpresterande team till nästa nivå. Här får du vara med och forma framtidens bilaffär - samtidigt som du driver försäljningen framåt i en miljö som präglas av förändring, utveckling och nytänkande.
Vad rollen innebärSom försäljningschef ansvarar du för försäljningen av nya och begagnade personbilar på vår anläggning i Danderyd, där du leder ett team på ca 10 personer. Det är ett erfaret och prestationsinriktat gäng som kräver en ledare med erfarenhet, struktur och god uppföljning. Du ingår i bilhusledningen och ansvarar tillsammans med verkstadschefen även för frågor som rör fastigheten och anläggningen.
Du förväntas:
Vara närvarande i vardagen - du leder nära och med tydlighet
Sätta mål, följa upp och säkerställa att alla i teamet arbetar med gemensamma förutsättningar
Utveckla säljarna genom coaching, feedback och strukturerad uppföljning
Ta ansvar för hela affären - från kundmottagande till process- och anläggningsutveckling
Ha daglig koll på verksamheten och vara drivande i förbättringsarbete
Vem vi söker
Vi söker dig som redan har arbetat som försäljningschef - gärna inom fordonsbranschen - och som har en stark förståelse för försäljningsledning, affärsutveckling och personalansvar. Du vet hur du driver ett team mot högt satta mål.
För att lyckas i rollen behöver du:
Flerårig erfarenhet som försäljningschef eller liknande ledarroll
Vana vid att jobba strukturerat med mål, uppföljning och förändringsarbete
Kunskap inom ekonomi, arbetsrätt, arbetsmiljö och kundrätt
Eftergymnasial utbildning inom försäljning eller marknadsföring (meriterande)
God datorvana och B-körkort
Du är trygg i ditt ledarskap, tydlig i din kommunikation och har en coachande stil. Du kan ta emot feedback, hantera komplexa gruppdynamiker och har förmågan att ena starka individer till ett lag.
Varför Bilia?Bilia är ett bolag i ständig utveckling, med starkt fokus på hållbarhet, innovation och ledarskap. Idag har vi Mercedes-Benz-anläggningar på tolv orter runt om i landet - från Gällivare i norr till Norrköping i söder. Du blir en viktig del av en större organisation med sex anläggningar i region Mitt och ett starkt internt nätverk.
Vi erbjuder:
En ansvarsfull och bred roll med stor påverkan
Bra personalrabatter och förmåner
Ett modernt ledarskap där du får stöd men också mandat att driva lokala frågor
Möjlighet att växa i en organisation som satsar på sina ledare
Är du redo att kliva in i en nyckelroll och forma framtidens bilförsäljning med oss? Ansvarig för rekryteringen är Starfinder och Catrin Fjellström, 0700744018. Välkommen med din ansökan!
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Starfinder AB
(org.nr 559193-7205) Arbetsplats
Starfinder Kontakt
Catrin Fjellström catrin.fjellstrom@starfinder.se 08-502 787 62 Jobbnummer
9454930