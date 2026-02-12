Försäljningsansvarig Svealand till O.B. Wiik
Performiq AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-02-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Performiq AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vill du arbeta med tekniska lösningar där konstruktion och affär går hand i hand?
O.B. Wiik utvecklar, säljer och hyr ut tälthallar och väderskydd för alla typer av verksamheter. Våra lösningar används i tekniskt krävande miljöer där hållfasthet, dimensionering och funktion är avgörande. Nu söker vi en Försäljningsansvarig för Svealand med teknisk förståelse och affärsdriv.
I rollen ansvarar du för försäljningen i Svealand och driver projekt från första kontakt till signerat avtal. Försäljningen är tekniskt orienterad och bygger på behovsanalys, dimensionering och anpassning av lösningar efter kundens verksamhet och förutsättningar.
Du arbetar parallellt med flera projekt i olika faser och ansvarar för att ta fram tekniskt och kommersiellt hållbara lösningar. När affären är avslutad lämnas projektet över till projektledare för genomförande.
Majoriteten av möten sker digitalt, men du är regelbundet på plats i Enköping för uppföljning, samarbete och utveckling tillsammans med teamet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ansvara för teknisk lösningsförsäljning i Svealand
• Bearbeta inkommande förfrågningar och identifiera nya affärsmöjligheter
• Genomföra behovsanalys utifrån kundens verksamhet, belastning och miljö
• I samverkan med specialister ta fram tekniska lösningar baserat på konstruktion, dimensionering och funktion
• Dimensionera, kalkylera och konfigurera hallösningar baserat på stålstomme, duksystem och tekniska installationer såsom portar, isolering, ventilation, värme, avfuktning och belysning
• Säkerställa att lösningen uppfyller krav på snö- och vindlaster samt användningsområde
• Upprätta offerter och driva affären till avtal
• Arbeta strukturerat i CRM och följa projekt genom hela säljprocessen
• Samverka med projektledning och tekniska resurser
Vi erbjuder:
• En viktig roll i ett bolag i tillväxt
• Frihet under ansvar och tydlig säljprocess
• Löpande kompetensutveckling
• Ett sammansvetsat team med hög kompetens
• Stabil månadslön och chans till årsbonus
• Förmånsbil
• Generösa semester- och friskvårdsförmåner
• Pension och villkor enligt kollektivavtal
Personprofil
Vi söker dig som kombinerar affärsdriv med teknisk förståelse och trivs i projektbaserad försäljning.
Vi tror att du:
• Har erfarenhet av lösnings- eller projektförsäljning
• Har arbetat med tekniska lösningar
• Är van vid längre säljprocesser och strukturerat arbete
• Trivs med uppsökande försäljning och relationsbyggande
• Har förståelse för konstruktion eller teknik
• Är kommunikativ, affärsmässig och lösningsorienterad
Varför O.B. Wiik?
Här blir du en del av ett stabilt bolag med tydlig riktning framåt. Beslutsvägarna är korta, kompetensen hög och samarbetet nära. Du får stort eget ansvar samtidigt som du har stöd från ett erfaret team.
Företagspresentation
O.B. Wiik har sedan 1912 varit en av Nordens ledande aktörer inom flexibla hallösningar - från tälthallar och väderskydd till mindre eventtält. Med över 100 års erfarenhet och ett starkt fokus på kvalitet, hållbarhet och innovation levererar företaget lösningar för lager, industri, evenemang och humanitärt stöd världen över. Produkterna används i över 100 länder och företaget erbjuder både uthyrning och försäljning, vilket gör det möjligt att anpassa leveranserna efter kundens behov och tidsramar.
Koncernen O.B.W. består av verksamheter i Norge, Sverige och Danmark med drygt 100 medarbetare och en omsättning på cirka 500 MNOK. Här blir du en del av ett företag med starkt renommé, stort kundförtroende och en produktportfölj som gör verklig skillnad i många branscher. I Sverige utgår O.B. Wiik från kontoret i Enköping, men projekten sträcker sig över hela landet. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8945". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), http://www.performiq.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
PerformIQ Work AB Kontakt
Mattias Söderberg mattias.soderberg@performiq.se Jobbnummer
9738518