Försäljningsansvarig ICA Supermarket Bjästa
Bjästa Handel AB / Butikssäljarjobb / Örnsköldsvik Visa alla butikssäljarjobb i Örnsköldsvik
2025-08-12
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bjästa Handel AB i Örnsköldsvik
Försäljningsansvarig Drycker&Fryst
Vi söker nu en försäljningsansvarig som vill vara med i vår resa till ännu bättre destination för matglädje. Butiken är modern och erbjuder ett brett och prisvärt sortiment. Som försäljningsansvarig hos oss ingår du i driftgruppen och har stor möjlighet att påverka såväl din egen utveckling som butiken som helhet, med ansvarar för den operativa driften på avdelningarna. Detta innebär allt från rutiner till sortiment jobba aktivt mot målsättningar och budget. Vi letar efter en lagspelare som jobbar för teamets och butikens bästa. Vi månar om personligutveckling och att man har abitioner inom yrket. Vi erbjuder utbildning och kärriärsmöjligheter.
Att jobba hos oss på ICA Supermarket Bjästa innebär att man blir anställd i butiken och att alla butikssysslor kan bli aktuella.
Butikserfarenhet är ett krav.
Meriterande är bortsett för det ovan nämnda tidigare ICA erfarenhet, datorvana, körkort, matintresse och utbildningar inom branschen.
Tjänten är heltid, kväll och helgjobb kan förekomma.
Lön och tillträde enl överrenskommelse
Exempel på atbetsområden
• Avdelningsförsäljning
• Orderläggning
• Uppföljning
• Service
• Kundvård
• Varuvård
• Kassaförsäljning
• Onlinevård
• Jobba mot budget
Erfarenhet av att jobbat i butik med ett ansvar. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bjästa Handel AB
(org.nr 559116-5781) Arbetsplats
ICA Supermarket Bjästa Jobbnummer
9454624