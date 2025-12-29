Försäljnings-/ Rekryteringsansvarig till Telin Rekrytering & Konsult
2025-12-29
Nu utökar vi vårt team och söker dig som vill kombinera rekryteringskompetens med ett tydligt säljansvar och vara en central del av vår fortsatta tillväxtresa. Du kommer att spela en viktig roll i att utveckla våra rekryterings- och konsulttjänster, skapa nya affärsmöjligheter och stärka vår position på den lokala marknaden.
Du utgår från vårt kontor i centrala Växjö, där du blir en del av hela vårt team i sydost. Du får ett helhetsansvar för egna rekryterings- och konsult/interimprocesser samtidigt som du driver försäljning och kundutveckling i regionen och rapporterar direkt till VD.
Om Telin
Hos oss får du en varierad vardag där du möter kunder från olika branscher, kandidatkontakter och genomför intervjuer med specialister och tjänstemän på kvalificerad nivå. Rollen innebär att du hanterar flera parallella processer, vilket kräver ordningssinne, struktur och en entreprenöriell ådra.
Vi har lång erfarenhet av att rekrytera och hyra ut kvalificerade tjänstemän på specialist- och chefsnivå. Vi erbjuder marknaden träffsäker matchning genom vår kombination av spetskompetens och ett brett kontaktnät.
The Telin Way betyder att vi gör saker annorlunda - och bättre. Vårt fokus ligger alltid på människan och våra värderingar: engagemang, respekt och mod.
Vi tar ett aktivt socialt och miljömässigt ansvar och driver ett tydligt CSR-arbete.
Vi älskar smarta digitala lösningar som frigör tid för mänskliga möten.
Och ja, vi arbetar dessutom 6 timmars arbetsdag med full lön - för ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Läs gärna mer om oss på https://telinrekrytering.se/
Som Sälj- och Rekryteringsansvarig får du en kombinerad och affärsnära roll. Du driver hela rekryteringsprocessen samtidigt som du aktivt arbetar med att utveckla både nya och befintliga kundrelationer i regionen. Din roll blir en viktig nyckel i vår fortsatta tillväxt.
I rollen ingår bland annat att:
• Leda, planera och driva rekryterings- och konsultprocesser från start till mål.
• Agera rådgivare, coach och processledare för kund och kandidat.
• Arbeta aktivt med nykundsbearbetning, prospektering och relationsskapande försäljning.
• Ansvara för och utveckla vår kundportfölj samt genomföra merförsäljning.
• Bygga, vårda och utveckla långsiktiga relationer på lednings- och styrelsenivå.
• Driva uppföljning och kvalitetsarbete efter avslutade uppdrag.
• Arbeta proaktivt med executive search genom olika kund-/kandidatnätverk.
Hos oss är beslutsvägarna korta och teamkänslan stark. Du får de verktyg, förutsättningar och den onboarding du behöver för att lyckas. Här erbjuds variation, utvecklingsmöjligheter och en chans att påverka både din egen och bolagets framgång.
Här får du chansen att vara en nyckelperson i vår fortsatta tillväxt - och för rätt person finns även möjlighet till option på delägarskap. Detta är en roll för dig som både vill driva affär och bidra till att bygga Telin långsiktigt. Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning med relevant inriktning eller motsvarande arbetslivserfarenhet och då gärna inom rekryterings/HR eller konsultbranschen. Erfarenhet från IT/Tech/Teknikbranschen är meriterande men inget krav. Du har kanske tidigare haft en chefs- eller ledarroll, men trivs i en specialistroll där du leder processer utan personalansvar.
För denna roll är det viktigt att du har en stark affärsprofil och trivs med aktivt säljarbete och innehar ett lokalt affärsnätverk. Du är skicklig på att skapa nya kontakter och bygga relationer, och van vid att föra strategiska samtal på ledningsgrupps- och styrelsenivå.
Som
• Ambitiös, lösningsorienterad och ansvarstagande.
• Strukturerad och skicklig på att prioritera i ett stundtals högt tempo.
• Målmedveten, affärsdriven och trygg i att driva eget område.
• En lagspelare som bidrar med energi och kreativitet till teamet.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift, samt god systemvana.
Körkort och tillgång till bil är ett krav.
Bakgrundskontroll kommer genomföras.
Hur du söker
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi tar ej emot ansökningar via e-post på grund av den nya lagstiftningen GDPR. För att din ansökan skall vara giltig, vänligen registrera dig och ansök via vår hemsida.
Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Richard Herbertsson på telefon 072-33774545 eller e-post richard@telinrekrytering.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Telin Rekrytering & Konsult AB
(org.nr 559405-4529), https://telinrekrytering.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Richard Herbertsson richard@telinrekrytering.se 072-3377455 Jobbnummer
9665296