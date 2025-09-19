Försäljnings- och projektchef till EAB Norrland AB
Poolia AB / Chefsjobb / Timrå Visa alla chefsjobb i Timrå
2025-09-19
, Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Timrå
, Sundsvall
, Härnösand
, Nordanstig
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Om du vill jobba med försäljning och projektledning inom vårt affärsområde Stålhallar samt bygga långsiktiga relationer med dina kunder - då har du hittat rätt!
Hos EAB får du möjlighet att arbeta med välkända kvalitetsprodukter inom Stålhallar, där du ansvarar för hela säljprocessen - från första kundkontakt till färdig leverans.Publiceringsdatum2025-09-19Om tjänsten
Som försäljnings- och projektchef hos EAB får du ett helhetsansvar för affären inom vårt affärsområde stålhallar - från första kontakt till slutförd leverans. I rollen arbetar du både med att hitta nya kunder och förvalta befintliga relationer. Ditt fokus är att förstå behov, föreslå tekniskt och ekonomiskt smarta lösningar, lämna offerter och sluta avtal.
Du arbetar som projektledare i dina egna projekt vilket gör att du även ansvarar för planering, uppföljning och fakturering. I denna roll kommer du också ha personalansvar för våra montörer.
I rollen får du ta ett tydligt helhetsansvar - du arbetar strukturerat och affärsmässigt genom hela säljprocessen, från första kundkontakt till avslutad affär. Du ansvarar för din egen säljbudget och har frihet att planera och driva ditt arbete mot uppsatta mål. Du använder moderna verktyg, för att effektivisera och förbättra dina processer. Rollen erbjuder goda möjligheter att växa i takt med affärsområdets expansion.
Vem är du?
Vi söker en tekniskt kompetent och affärsmässigt driven person som har förmågan, förutom att sälja produkter, också att identifiera kundbehov och tillsammans med kunden uppnå effektiva lösningar. Du tar ansvar för hela säljprocessen, följer upp affärer och arbetar målinriktat för att uppnå resultat. Du gillar att leda andra och har de egenskaper som krävs för att få gruppen med dig.
Vi ser gärna att du har:
• Ett genuint intresse av byggnationer.
• Brinner för affären.
• Ett intresse för ledarskap
• En teknisk bakgrund eller god teknisk förståelse
• Erfarenhet av teknisk försäljning, projektförsäljning eller motsvarande roll
• Ett strukturerat och självständigt arbetssätt med god förmåga att planera och prioritera
• Vana vid förhandling och en god förmåga att bygga och vårda kundrelationer
• Förstår värdet av att bygga en stark relation med kunden.
• Har kunskap i att läsa samt använda ritningar i ditt dagliga arbete.
Placeringsort är i Timrå, välkommen med din ansökan!
I denna rekryteringsprocess samarbetar EAB Norrland AB med Poolia. Vid frågor om tjänsten eller processen är du varmt välkommen att höra av dig till Poolias rekryteringskonsult Pär Jonsson på par.jonsson@poolia.se
, +46 768 694 756.
Om verksamheten
EAB Norrland AB är ett familjeägt bolag grundat 1986, med ett delägarskap och konstruktioner från Småland är vi det genuina norrländska bolaget i en större kontext. Företaget har sitt huvudkontor i Timrå, och är verksamt i hela Norrland. Den starka kompetensen med många års erfarenhet samt hållbara produkter och konstruktioner har gjort företaget till en stark aktör inom portar, lagerinredning och stålhallar. Att vara en attraktiv arbetsplats och en tillförlitlig resurs för våra kunder gör oss till ett självklart förstahandsval. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74485". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Pär Jonsson par.jonsson@poolia.se 076-869 47 56 Jobbnummer
9516724