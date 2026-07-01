Försäljnings- och produktionskoordinator inom livsmedelsverksamhet
Köket från Libanon AB / Säljarjobb / Sollentuna Visa alla säljarjobb i Sollentuna
2026-07-01
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Köket från Libanon AB söker en försäljnings- och produktionskoordinator till vår växande verksamhet inom libanesisk livsmedelsproduktion.
Köket från Libanon AB tillverkar och säljer libanesiska rätter, mezze, sallader, röror och cateringprodukter. Våra kunder är bland annat restauranger, cafeterior, livsmedelsbutiker, företag och privatpersoner.
Tjänsten är en central roll mellan kunder, försäljning, produktion och leveranser. Du arbetar tillsammans med företagets ledning och produktionspersonal för att säkerställa att order, inköp, produktion och leveranser fungerar effektivt.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för kontakt med restauranger, cafeterior, livsmedelsbutiker och cateringkunder.
• Aktivt arbeta med försäljning av företagets produkter till nya och befintliga företagskunder.
• Ta emot, registrera och följa upp kundorder.
• Planera orderflöden och samordna beställningar med produktionsköket.
• Planera leveranser, distribution och uppföljning av leveranser till kunder.
• Ha löpande kontakt med leverantörer gällande råvaror, emballage och övriga inköp.
• Följa upp lagerstatus, beställningsbehov och produktionsprognoser.
• Administrera kunduppgifter, prislistor, beställningar, fakturaunderlag och enklare rapportering.
• Medverka i utvecklingen av företagets försäljning, kundrelationer och rutiner.
• Säkerställa att information om produkter, ingredienser, märkning och leveranser kommuniceras korrekt till kunder.
• Stödja den dagliga planeringen i produktionsköket utifrån inkomna order och kundernas behov.
• Delta vid mässor, kundmöten och presentationer av företagets produkter när verksamheten kräver det.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av försäljning, kundservice, orderhantering, administration eller samordning av verksamhet.
Du ska ha god förmåga att planera, prioritera och arbeta strukturerat i en verksamhet med många beställningar och korta leveranstider.
Utbildning inom företagsekonomi, business administration, försäljning, administration eller liknande är meriterande.
Erfarenhet av försäljning mot företag, restauranger, butiker eller andra verksamhetskunder är meriterande. Erfarenhet av livsmedelsverksamhet, catering, handel eller logistik är också meriterande, men inte ett krav.
Du behöver kunna uttrycka dig väl i svenska och arabiska. Engelska är meriterande.Dina personliga egenskaper
Du är serviceinriktad, affärsmässig och ansvarstagande. Du har god kommunikativ förmåga och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du är noggrann med order, leveranser och kundkontakt och har förmåga att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid, 100 procent
Arbetstid: Heltid enligt schema och verksamhetens behov
Lön: 35 000 kronor per månad före skatt
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsplats: Köket från Libanon ABSå ansöker du
Skicka CV och personligt brev till:
Christopher Alekji
E-postadress: alekji@hotmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: Alekji@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Köket från Libanon AB
(org.nr 559276-4905)
Skogstorpsvägen 358 (visa karta
)
191 39 SOLLENTUNA Kontakt
Christopher Alekji Christopher.alekji@gmail.com 0737707108 Jobbnummer
9986762