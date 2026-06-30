Försäljnings och driftkonsult med fokus på Mat och Restaurang
ICA Sverige AB (Malmö) / Butikssäljarjobb / Malmö Visa alla butikssäljarjobb i Malmö
2026-06-30
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Välkommen att tillsammans med entreprenörer i världsklass vara med och forma framtidens dagligvaruhandel för ett av Sveriges starkaste varumärke – ICA!
ICA Butikskonsult utvecklar och levererar tjänster till Maxi, Kvantum, Supermarket och Nära med fokus på kundbehov och butikslönsamhet. Nu söker vi en försäljnings och driftkonsult med fokus på Mat och Restaurang som vill vara med och utveckla framtidens måltidsaffär i butik.
Om jobbet som försäljnings och driftkonsult
Du stöttar ICA handlare och interna gränssnitt på konsultbasis i deras resa mot en mer effektiv och lönsam butik, med särskilt fokus på mat, måltid och restaurangerbjudandet. Du ansvarar för försäljning, leverans och kompetensutveckling och säkerställer att butikens erbjudande inom färdigmat, manuella diskar och måltidslösningar är relevant, inspirerande och lönsamt.
Du har ett eget ansvar för försäljning, leverans och din egen kompetensutveckling. Rollen följs upp utifrån den effekt som skapas i butik, butikernas nöjdhet och det ekonomiska resultatet.
Du ingår i ett regionalt team med bred kompetens där du samarbetar med kollegor inom områden som lönsam försäljning, ledande butiksdrift, bemanning samt systemstöd. Tillsammans bidrar ni till att utveckla ICA butikernas affär och lönsamhet.
Det här gör du
I rollen arbetar du nära butiksteam med att utveckla och optimera mat och restaurangaffären. Du driver driftförbättringar, utvecklar sortiment och koncept utifrån kundbehov och lönsamhet samt coachar och utbildar medarbetare och ledare i butik. Du är en aktiv del av ett regionalt team där ni tillsammans bidrar med analys, benchmarking, operativ coachning och utveckling av effektiva arbetssätt. Du följs upp på resultat i butik, kundnöjdhet och ekonomisk effekt.
Vad händer nu?
Placeringsort
Primär placeringsort är region Syd men din primära arbetstid spenderas i våra butiker. Möjlighet till tjänstebil finns.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Publiceringsdatum2026-06-30Kontaktperson för detta jobb
Frågor om tjänsten besvaras av rekryterande chef Andreas Östergren via e post andreas.ostergren@ica.se
.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 30 augusti 2026. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
ICA ska spegla våra kunder och samhället i stort och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi värdesätter den kunskap och de perspektiv som mångfald bidrar med. För vissa roller kan tester, bakgrundskontroll och drogtest ingå som en del av rekryteringsprocessen.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ica Sverige AB
(org.nr 556021-0261)
Hyllie Boulevard 53 (visa karta
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215 37 MALMÖ Arbetsplats
ICA Sverige AB (Malmö) Jobbnummer
9984758