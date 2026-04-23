Försäljare sökes till expansivt företag inom livsmedelsbranschen
CT Food Stockholm AB / Säljarjobb / Upplands-Bro Visa alla säljarjobb i Upplands-Bro
2026-04-23
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos CT Food Stockholm AB i Upplands-Bro
CT Food AB är en ledande importör och exportör av asiatiskt livsmedel sedan 1987, främst ifrån Syd-ost Asien men även från andra världsdelar. Vi befinner oss i ett spännande skede där vi expanderar i Stockholmsregionen och därav söker nya positiva och engagerade medarbetare som värdesätter kundfokus, kvalitet och kompetens, och som har ambition att växa med oss.
En försäljare med service-minded inställning som är flexibel och lyhörd till kundens behov. Dina dagliga uppgifter blir att skapa goda relationer med befintliga kunder samt aktivt skapa nya kundrelationer och möta våra kunders krav med professionell service. Dessutom kommer du att administrera kundorder och att hjälpa till med fakturering och liknande administrativt arbete.
Vi ser helst att du är van att jobba självständigt och med eget ansvar samtidigt som du skall kunna arbeta tillsammans med dina kollegor och skapa ett inspirerande team och jobba för gemensamma mål i en god arbetsmiljö.
Tjänsten ställer höga krav på noggrannhet och förmåga att hålla många bollar i luften samtidigt.
Vi söker dig som:
Pratar Kinesiska (Kantonesiska/Mandarin),
Ambitiös, noggrann, flexibel, självständig, stresstålig och kreativt tänkande
Du har datorkunskap
Du har vana att jobba med äffärssystem är ett plus
Tidigare erfarenhet av asiatiska livsmedel är en merit
Erfarenhet från detaljhandel eller livsmedelsbranschen är en merit men inget krav
Anser du att ovanstående tjänster passar dig är du välkommen med din ansökan snarast. Vänligen respektera att vi inte tar emot frågor per telefon utan kommer att kontakta de personer vi finner lämpliga till intervju och där presentera mer utförligt om arbetsuppgifterna och svarar då på övriga frågor. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har förfallit.
CT Food AB is a leading importer and exporter of Asian food since 1987, mainly from South-East Asia but also from other continents. We are in an exciting phase where we are expanding in the Stockholm region and are therefore looking for new positive and committed employees who value customer focus, quality, and competence, and who have the ambition to grow with us.
A salesperson with a service-minded attitude who is flexible and responsive to the customer's needs. Your daily tasks will be to create good relationships with existing customers as well as actively create new customer relationships and meet our customers' requirements with professional service. In addition, you will administer customer orders and help with administrative work.
We prefer that you are used to working independently and with your own responsibility while at the same time being able to work together with your colleagues and create an inspiring team and work for common goals in a good work environment.
The position requires high demands on accuracy and the ability to keep many balls in the air at the same time.
We are looking for someone who:
Speaks Chinese (Cantonese/Mandarin)
Is ambitious, meticulous, flexible, independent, stress-resistant, and has creative thinking.
Has computer skills.
Previous experience working with business systems is a plus.
Experience from retail or the food industry is a merit but not a requirement.
If you think the above position is suitable for you, you are welcome to submit your application as soon as possible. Please respect that we do not receive questions by phone but will contact the people we find suitable for an interview to provide more detailed information about the tasks and then answer other questions. The position may be filled before the application deadline has expired. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
E-post: jobb@ctfood.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ct Food Stockholm AB
(org.nr 556644-5051)
Kraftvägen 48 (visa karta
)
196 37 KUNGSÄNGEN
9872890