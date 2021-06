Försäljare sökes, med eller utan erfarenhet - Trim Tab AB - Administratörsjobb i Västerås

Trim Tab AB / Administratörsjobb / Västerås2021-06-30Vi rekryterar just nu, på uppdrag av en kund, drivna säljare som inte vara fast bakom ett skrivbord. Vill du resa till nya och roliga platser med jobbet och vara hemma under helgerna? Är du en ny på arbetsmarknaden eller i början av din karriär? Då passar jobbet dig perfekt.Jobbet går ut på att du och ditt arbetslag reser tillsammans, med hjälp av tjänstebilar runt om i Sverige och träffar befintliga och nya kunder baserat på var i landet de befinner sig.Då kunderna kommer direkt från företaget, så vet du i förväg vem du kommer att besöka och hur du på bästa sätt kan hjälpa dem. Detta gör denna typ av försäljning lättare än traditionella försäljningar och passar därför dig som inte har tidigare erfarenhet av försäljning.Du erbjuds:En hög provisionsbaserad lön utan tak för hur mycket du kan tjäna, ju mer du lär dig, desto mer tjänar duMöjligheten att se delar av Sverige med dina kollegor som du aldrig skulle göra självBetald utbildningHotellnätter som betalas av företagetiPadTjänstebil för arbetsledareVad vi tror att du erbjuder:Ett intresse av att utvecklasFlytande svenska i tal och skrift.Vår kund strävar efter att växa och expandera. Det vet att du som anställd kommer att vara en faktor till det. De erbjuder därför dig samma tillväxtmöjligheter internt så att du kan ta dig längre upp i organisationen. Vi tror därför att du som person är målinriktad, öppensinnad och har viljan att utvecklas.Detta är en direktrekrytering så du blir anställd av vår samarbetspartner och inte av oss.Urval av kandidater sker löpande så ansök redan idag då tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.Ansökningar som inkommer via e-post kommer ej att granskas. Samtliga ansökningar bör inkomma via ansökningsformuläret.Varaktighet, arbetstid2021-06-30Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-30Trim tab AB5839422