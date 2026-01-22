Försäljare / Kundtjänstmedarbetare | Telenor | Stockholm
Vill du kombinera service och försäljning i en roll där du gör skillnad för kunder varje dag? Som mersäljande kundtjänstmedarbetare hos Telenor får du jobba målinriktat för att skapa en grym kundupplevelse och samtidigt driva företaget framåt! Hos oss får du tryggheten av en fast grundlön och heltidstjänst - samtidigt som du har möjlighet att påverka din egen lön genom attraktiva bonusar och provision. Välkommen med din ansökan till Telenors team i Solna!
Start: Mars 2026
Uppdrag: Konsultuppdrag på 6 månader med möjlighet till anställning hos Telenor
Ort: Solna, Stockholm
Arbetstider: Kontorstider Mån - Fre
Lönemodell: Fast grundlön + provision
Om rollen
I rollen som merförsäljande kundtjänstmedarbetare är du Telenors första kontakt mot kunderna via telefon. I denna roll kommer du endast arbeta med inkommande samtal från befintliga kunder.
Du blir en del av ett engagerat team och kommer att arbeta resultatinriktat, guida kunderna till rätt lösningar och presentera produkter och tjänster som passar deras behov - med fokus på att skapa mervärde för kunden och samtidigt driva försäljningen framåt.
Vanliga förekommande arbetsuppgifter:
* Hjälper befintliga kunder med frågor och ärenden.
* Identifierar kundens behov och erbjuder produkter och tjänster som skapar mervärde.
* Arbetar mot tydliga mål och motiveras av att nå och överträffa dem.
* Du får en gedigen introduktion i början av din anställning för att skapa bästa möjliga förutsättningar att lyckas i rollen. Hos Telenor finns goda utvecklingsmöjligheter, och utöver en fast lön har du möjlighet att tjäna bra provision när du når och överträffar dina mål.
Vi söker dig som:
* Har tidigare erfarenhet av försäljning/merförsäljning, helst via telefon.
* Är driven, serviceinriktad och trivs med att arbeta mot mål.
* God dator- och systemvana
* Flytande svenska och engelska i tal och skrift
* Slutförd gymnasieutbildning (vi uppskattar om du laddar upp dina betyg/studieintyg på din profil bifogat i samband med din ansökan)
I enlighet med våra kunders krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Rekryteringsprocessen
I den här rekryteringsprocessen är ett obligatoriskt steg en digital chattintervju. Direkt efter du fullföljt din ansökan så kommer du få ett mail och sms med länk till Hubert där du kommer utföra chattintervjun.
Om Telenor
Hos oss på Telenor är våra kunder det viktigaste vi har - och vi har bestämt oss: vi vill ha Sveriges nöjdaste kunder! Nu satsar vi stort på vår kundupplevelse och kundservice och bygger bland annat upp en helt ny kundservice på vårt huvudkontor i Råsunda.
För oss kommer människan alltid först. Och tekniken först därefter. Du ska alltid kunna vara uppkopplad med de och det som betyder mest för just dig. Vår övertygelse är att uppkopplade samhällen är starkare samhällen. Som en Telenor-medarbetare kommer du att vara en viktig pusselbit av en större internationell organisation som vill skapa samhällsnytta genom att leverera förstklassig uppkoppling i de samhällen vi verkar.
Om Manpower:
