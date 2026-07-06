Försäkringsutredare, Merkostnadsersättning och Omvårdnadsbidrag i Örebro
Försäkringskassan / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Örebro Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Örebro
2026-07-06
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Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Du blir en del av ett team som arbetar tillsammans mot gemensamt uppsatta mål. Här värdesätts din förmåga att arbeta mot mål och resultat samt driva ditt eget arbete framåt i ett högt arbetstempo.
Effektiva utredningar och professionell kundkontakt
Som försäkringsutredare är du medarbetare i staten med uppdraget att utreda så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. När du arbetar med omvårdnadsbidrag har du kontakt med föräldrar som har barn med behov av särskild omvårdnad på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning. I ditt arbete inom merkostnadsersättning har du kontakt med personer som exempelvis kan behöva hjälp med merkostnader för den dagliga livsföringen på grund av funktionsnedsättning. I arbetet gör du bedömningar genom kvalificerade utredningar och analyser av underlag, framförallt läkarutlåtanden. Du lägger därefter fram förslag till beslut som tas av särskilt utsedda beslutsfattare. Kontakten med individerna sker via telefon och skriftligt. Du inhämtar information och samarbetar med bland annat hälso- och sjukvården och kommunen. Som försäkringsutredare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer högre krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har ett högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
kan förstå och analysera komplexa frågor
har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
har god förmåga att använda datorn som arbetsverktyg.
Det är meriterande om du
har arbetat med utredningar och fattat beslut som påverkat individer
har erfarenhet av att arbeta mot uppsatta mål med goda resultat
har erfarenhet av effektivt utredningsarbete med god kvalitet och service
har erfarenhet av att dokumentera under pågående telefonsamtal
har goda kunskaper om hur man professionellt möter människor i olika livssituationer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-07-06Övrig information
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Vissa anställningar hos oss innebär deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. För att bli anställd i en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsorter: Karlstad och Örebro.
Rekryteringsseminarium kommer att hållas den 11 augusti klockan 16.30-17.30 och den 12 augusti klockan 12.00-13.00 för dem kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-ossKontakt
Chef: Jenny Johansson, 010-113 40 16 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Lisa Berglin, lisa.berglin@forsakringskassan.se
, 010-113 45 08 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Malin Asplund, 010-116 10 43, Saco-S: Vecka 28 Disa Thorsvad, 010-112 52 46, Vecka 29-32 Mikael Ryberg, 010-119 77 69, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02 och Johanna Grundström 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 2 augusti 2026. När du ansöker bifogar du ditt CV. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar, du får istället besvara ett antal urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), https://www.forsakringskassan.se/
Box 42006 (visa karta
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126 12 STOCKHOLM Arbetsplats
Försäkringskassan Jobbnummer
9993071