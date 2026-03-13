Försäkringsutredare inom tandvård kontroll i Göteborg
Försäkringskassan / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Göteborg Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Göteborg
2026-03-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Göteborg
, Kungälv
, Kungsbacka
, Tjörn
, Stenungsund
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
En av kontrollverksamhetens huvudsakliga uppgift är att utreda misstänkta bidragsbrott. Utredningarna gäller alltifrån relativt okomplicerade ärenden till organiserad och systematisk brottslighet. I arbetsuppgifterna ingår såväl administrativa moment, kvalificerade utredningar samt negativa beslut. Arbetet omfattar även åtgärder för att upptäcka och förhindra felaktiga utbetalningar.
Utredningar, analyser och teamarbete
Det statliga tandvårdsstödet ska användas rätt. Varje år betalas stora belopp ut till tandvården och Försäkringskassan har ett viktigt uppdrag att säkerställa att stödet inte missbrukas. I takt med att välfärdsbrott och organiserad brottslighet riktas mot offentliga ersättningssystem stärks kontrollen inom tandvårdsstödet.
Som försäkringsutredare inom tandvårdskontroll arbetar du i frontlinjen mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. Du utreder ärenden där det finns indikationer på oegentligheter, analyserar komplex information och fattar beslut utifrån gällande regelverk. Genom kvalificerade utredningar bidrar du till att identifiera aktörer som systematiskt missbrukar tandvårdsstödet och till att skydda statens medel.
Arbetet sker i nära samarbete med kollegor inom kontrollverksamheten. Din analys och dina bedömningar kan få stor betydelse - både för att stoppa felaktiga utbetalningar och för att säkerställa att seriösa vårdgivare verkar i ett rättvist system.
Det här är ett uppdrag för dig som vill använda din analytiska förmåga i ett arbete som gör konkret samhällsnytta och bidrar till att stärka tilliten till välfärdssystemen.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är stabil och har förmåga att skapa förtroende
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett metodiskt och systematiskt arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• har god datorvana.
Det är meriterande om du
• Erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete där du analyserat komplex information och fattat beslut utifrån lagar och regelverk
• Erfarenhet av kontroll-, gransknings- eller tillsynsarbete, exempelvis inom myndighet, revision eller intern kontroll
• Erfarenhet av arbete med att identifiera risker, avvikelser eller oegentligheter
• Erfarenhet av att analysera större informationsmängder som underlag i utredningar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Publiceringsdatum2026-03-13Övrig information
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Göteborg.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Therese Honoré, 010-112 10 32 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Lisa Berglin, lisa.berglin@forsakringskassan.se
, 010-113 45 08 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Annica Borg, 010-117 61 32, Saco-S: Cecilia Silverson, 010-115 26 18, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 6 april 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individeull lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9795731