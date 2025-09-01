Försäkringsutredare inom tandvård kontroll i Göteborg
2025-09-01
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
På tandvård kontroll ska vi tillsammans se till att fler gör rätt från början när de ansöker om ersättning från oss, vi ska minska felaktiga utbetalningar och återkräva ersättning som betalats ut på felaktiga grunder. Vi söker nu dig som vill bli del av vårt team av försäkringsutredare inom tandvård kontroll i Göteborg!
Utredningar, analyser och teamarbete
Som försäkringsutredare med inriktning tandvård kontroll ansvarar du för att minska de felaktiga utbetalningarna inom det statliga tandvårdsstödet. Du gör en rättssäker och saklig bedömning i varje enskilt ärende för att upptäcka och hantera de vårdgivare som gör felaktiga utbetalningar av det statliga tandvårdsstödet. Du granskar och analyserar information i tandvårdsärenden samt fattar därefter beslut om rätt ersättning enligt gällande regler och processer.
I ditt arbete har du främst kontakt med tandläkare eller annan tandvårdspersonal som har ansökt om att få ersättning för patientbesök. Kontakt med patienter kan också förekomma. Du samarbetar även med andra berörda funktioner inom Försäkringskassan och andra myndigheter. Du uppmärksammar interna och externa samarbetspartners på ärenden där ersättning har betalats ut på felaktiga grunder.
Som försäkringsutredare ingår du i ett team som planerar och fördelar arbetet. Ni arbetar aktivt med att utveckla era kunskaper och dela med er av era erfarenheter. I arbetet ingår även att hantera telefonsamtal och e-post inom hela tandvårdsområdet.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• har god förmåga att använda datorn som arbetsverktyg.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av kvalificerade utredningar och fattat beslut utifrån regelverk
• har erfarenhet av kontrollarbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Flertalet tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Göteborg.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Devan Hakeem, 010-118 78 49 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Julia Dahlgren, julia.dahlgren@forsakringskassan.se
, 010-113 80 82, Jenny Boberg Asplund, jenny.boberg.asplund@forsakringskassan.se
, 010-113 45 18 eller Carolina Ramén, carolina.ramen@forsakringskassan.se
, 010-113 44 08 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Annica Borg, 010-117 61 32, Saco-S: Cecilia Silverson, 010-115 26 18, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 22 september 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
