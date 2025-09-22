Försäkringsutredare inom tandvård kontroll i Åmål
2025-09-22
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
På Tandvården i Åmål blir du en viktig del i ett fantastiskt team. Vi jobbar smart och har roligt på jobbet, vi är stolta över den goda arbetsmiljön, och att vara på kontoret för att öka trivseln. Om du är en lagspelare som vill göra skillnad genom att uppnå goda resultat, då är du den vi söker.
Utredningar, analyser och teamarbete
Som försäkringsutredare med inriktning tandvård kontroll ansvarar du för att minska de felaktiga utbetalningarna inom det statliga tandvårdsstödet. Du gör en rättssäker och saklig bedömning i varje enskilt ärende för att upptäcka och hantera de vårdgivare som gör felaktiga utbetalningar av det statliga tandvårdsstödet. Du granskar och analyserar information i tandvårdsärenden samt fattar därefter beslut om rätt ersättning enligt gällande regler och processer.
I ditt arbete har du främst kontakt med tandläkare eller annan tandvårdspersonal som har ansökt om att få ersättning för patientbesök. Kontakt med patienter kan också förekomma. Du samarbetar även med andra berörda funktioner inom Försäkringskassan och andra myndigheter. Du uppmärksammar interna och externa samarbetspartners på ärenden där ersättning har betalats ut på felaktiga grunder.
Som försäkringsutredare ingår du i ett team som planerar och fördelar arbetet. Ni arbetar aktivt med att utveckla era kunskaper och dela med er av era erfarenheter. I arbetet ingår även att hantera telefonsamtal och e-post inom hela tandvårdsområdet.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är stabil och har förmåga att skapa förtroende
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett metodiskt och systematiskt arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• har god datorvana.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av att arbeta med kvalificerade utredningar och fattat beslut
• har erfarenhet av att hantera och bearbeta större mängder av information på ett strukturerat sätt
• har erfarenhet av att tolka, förmedla, dokumentera och besluta utifrån ett regelverk, gärna inom myndighet
• har erfarenhet av att granska ekonomiska underlag.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Åmål.
För dig som går vidare i rekryteringsprocessen kommer ett digitalt rekryteringsseminarium att hållas fredag den 17 oktober kl. 12-13.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Therese Honoré, 010-112 10 32 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Maja Paulsson, maja.paulsson@forsakringskassan.se
, 010-113 44 86 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Annica Borg, 010-117 61 32, Saco-S: Cecilia Silverson, 010-115 26 18, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 12 oktober. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
