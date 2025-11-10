Försäkringsutredare inom Sjukpenning Förstagångsanspråk i Göteborg
2025-11-10
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Det här är tjänsten för dig som vill jobba med att utreda och fatta beslut om sjukpenning för människor över hela landet. Vi värdesätter engagemang och arbetsglädje och ser dig som vår viktigaste resurs. Vi erbjuder en trygg och långsiktig arbetsplats som följer den statliga värdegrunden. Hos oss är det högt tempo och ständig utveckling som gäller. Vi i SFF är loket i sjukförsäkringen och vi hjälper många snabbt. Vi är stolta över att ha första kontakten med medborgaren. Vi ger god service och hanterar en stor mängd ärenden och möter många medborgare i vårt uppdrag. Det vi gör är viktigt för många människor.
Rätt beslut i rätt tid
Som försäkringsutredare ansvarar du för att hantera ansökningar och fatta beslut som följer lagstiftningen. Du arbetar utifrån tydligt uppsatta mål där du gör kortare utredningar, beräkningar och utbetalningar. När det behövs kontaktar du personer som ansökt, arbetsgivare eller sjukvården för att samla in information. Du dokumenterar löpande i ärendena.
Du kommer att hantera många ansökningar varje dag och följer en tydlig process med stöd av riktlinjer. Du är självgående och söker aktivt information för att driva ärendena framåt. Att fatta rättssäkra beslut är viktigt - det betyder att vi utreder och beslutar enligt lagstiftningen och behandlar alla lika. Du hanterar sekretessbelagda uppgifter och behöver ha ett gott omdöme och vara medveten om säkerhet. Du behöver också kunna kommunicera och interagera väl med människor.
Du blir en del av en enhet som arbetar tillsammans i en snabbrörlig miljö mot gemensamma mål. Ni diskuterar regelbundet enhetens framsteg och anpassar er utifrån verksamhetens mål och uppdrag. Tillsammans skapar ni effektiva arbetssätt och du planerar din arbetsdag självständigt för att hinna med de arbetsuppgifter som förekommer under en arbetsdag. Som ny medarbetare får du en introduktionsutbildning och stöd från närmsta chef, handledare och specialister.
Välkommen med din ansökan om du vill ha ett viktigt jobb med ansvar där du gör skillnad för samhället.
I den här rollen kommer du i kontakt med sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har mycket god samarbetsförmåga och vana av att arbeta i team för att nå gemensamma mål
• kommunicerar begripligt och strukturerat, både i skrift och tal
• är stabil och har förmåga att skapa förtroende hos enskilda och samverkanspartners
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett systematiskt arbetssätt med en god förmåga att prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av utredningsarbete och beslutsfattande som påverkat individer, gärna på en myndighet
• har erfarenhet av att arbeta mot mål och resultat
• har erfarenhet av att arbeta kundnära med att leverera god och effektiv service
• har god datavana och vana av att jobba med digitala verktyg.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-11-10Övrig information
Ett flertal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Göteborg.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Jasmin Hassan, 010-118 31 32 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Mona Högsborg, mona.hogsborg@forsakringskassan.se
, 010-113 44 83 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Marcus Dufwa, 010-111 76 56, Saco-S: Rebecca Radojcic, 010-112 15 26, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 30 november 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning
