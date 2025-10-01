Försäkringsutredare inom sjukförsäkringen, stöd för återgång i Varberg
2025-10-01
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Lösningsfokus, coachning och samarbete
I rollen som försäkringsutredare med inriktning stöd för återgång möter du personer som ofta har en komplex livssituation med en pågående sjukskrivning. Individen kan stå relativt långt från återgång i arbete eller annan sysselsättning och har därför behov av stöd från Försäkringskassan och andra aktörer för att komma tillbaka i arbete. Du är drivande för att samordna de rehabiliteringsbehov som identifierats och matcha dessa behov med rätt insatser. I arbetet gör du individen delaktig i processen. Du har kontakt och planerar med externa samarbetspartners såsom individens arbetsgivare, sjukvården eller Arbetsförmedlingen. Du arbetar i första hand med digitala möten som du leder, men även fysiska möten kan förekomma vid behov.
Som försäkringsutredare handlägger du ansökningar om sjukpenning. Du fattar självständigt beslut om rätten till sjukpenning genom att tillämpa lagstiftningen korrekt och det innebär också att du behöver ta ställning till förändrade omständigheter i sjukfallen. Du ansvarar även för löpande dokumentation och utbetalning av ersättning.
Rollen som försäkringsutredare är coachande och dina kontakter präglas av lyhördhet, respekt och vilja att skapa trygghet och förståelse för sjukförsäkringen hos individen och samarbetspartners. Du samarbetar med dina kollegor på plats och digitalt. Ni arbetar aktivt med att utveckla era kunskaper och dela erfarenheter och kompetenser.
Som nyanställd får du en introduktionsutbildning och stöd av handledare. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• verkställer planer och processer samt ser till att dessa håller hög kvalitet
• har körkort för personbil.
Det är meriterande om du har professionell erfarenhet av
• att möta människor i utsatta och komplexa livssituationer
• att arbeta i en samordnande och ledande funktion med externa samarbetspartners så som hälso- och sjukvård och arbetsgivare
• att identifiera vägar framåt för att få personer ut i arbete eller sysselsättning
• att driva utredningar och processer framåt
• att tillämpa ett coachande arbetssätt och har en god pedagogisk förmåga.
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekryteringen. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsorter: Halmstad och Varberg.
Chef: Hanna Fjordebring, 010-119 26 68 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Maria Lindberg, maria.lindberg3@forsakringskassan.se
Välkommen med din ansökan senast den 21 oktober 2025.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna.
