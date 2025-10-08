Försäkringsutredare inom Omvårdnadsbidrag/Merkostnadsersättning i Uppsala
2025-10-08
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Du blir en del av ett team som arbetar tillsammans mot gemensamt uppsatta mål. Här värdesätts din förmåga att arbeta mot mål och resultat samt driva ditt eget arbete framåt i ett högt arbetstempo.
Effektiva utredningar och professionell kundkontakt
Som försäkringsutredare är du medarbetare i staten med uppdraget att utreda så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. När du arbetar med omvårdnadsbidrag har du kontakt med föräldrar som har barn med behov av särskild omvårdnad på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning. I ditt arbete inom merkostnadsersättning har du kontakt med personer som exempelvis kan behöva hjälp med merkostnader för den dagliga livsföringen på grund av funktionsnedsättning. I arbetet gör du bedömningar genom kvalificerade utredningar och analyser av underlag, framförallt läkarutlåtanden. Du lägger därefter fram förslag till beslut som tas av särskilt utsedda beslutsfattare. Kontakten med individerna sker via telefon och skriftligt. Du inhämtar information och samarbetar med bland annat hälso- och sjukvården och kommunen. Som försäkringsutredare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer högre krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har ett högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• har god förmåga att använda datorn som arbetsverktyg.
Det är meriterande om du
• har arbetat med utredningar och fattat beslut som påverkat individer
• har erfarenhet av effektivt utredningsarbete med god kvalitet och service
• har erfarenhet av att arbeta mot uppsatta mål med goda resultat
• har erfarenhet av att dokumentera under pågående telefonsamtal
• har goda kunskaper om hur man professionellt möter människor i olika livssituationer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Ett antal tjänster, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Uppsala.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs
För dig som går vidare i rekryteringsprocessen kommer ett digitalt rekryteringsseminarium att hållas 4 november kl. 17.00-18.00. Kontakt
Chef: Claudia Reitz, 010-114 44 73 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Emma Månsson, emma.mansson@forsakringskassan.se
, 010-111 34 24 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Anne Catrine Gemzell, 010-111 25 29, Saco-S: Mikael Ryberg, 010-119 77 69, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 2 november 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
