Försäkringsutredare inom närståendepenning och/eller smittbärarersättning

Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Du blir en del av ett team som arbetar tillsammans mot gemensamt uppsatta mål. Här värdesätts din förmåga att arbeta strukturerat och effektivt för att driva ditt arbete framåt.
Utredningar, analyser och teamarbete
I din roll som försäkringsutredare ansvarar du för att handlägga ansökningar och självständigt fatta rättssäkra beslut. Du utreder om en person har en sjukpenninggrundande inkomst och rätt till ersättning. Mer specifikt innebär jobbet att du samlar in, utreder och analyserar olika underlag, till exempel läkarintyg. Du arbetar utifrån en given process och med stöd av vägledande dokument. Arbetet är till stor del administrativt, vilket bland annat innebär löpande dokumentation samt beräkningar och utbetalningar av ersättning. När det behövs tar du kontakt med den enskilde, arbetsgivare och sjukvården, vilket sker skriftligen eller via telefon.
I det här jobbet arbetar du med ersättningen/ersättningarna närståendepenning och/eller smittbärarersättning. När du arbetar med närståendepenning har du kontakt med personer som har en nära anhörig som är svårt sjuk och är i livets slutskede och som därför behöver avstå från arbete eller annan sysselsättning. När du arbetar med smittbärarersättning har du kontakt med personer som inte kan utföra arbete på grund av att de har drabbats av smitta. Du identifierar behov, ger information om ersättningen, svarar på frågor och vägleder i våra e-tjänster. I dina arbetsuppgifter ingår även att fatta beslut om sjukpenninggrundande inkomst, SGI, samt att förklara beslut för de personer som inte får den ersättning som de har ansökt om.
Du blir en del av ett team som tillsammans ansvarar för planering och fördelning av arbetet. Som nyanställd får du en introduktionsutbildning och stöd av såväl chefer och utsedda handledare som olika stödfunktioner med bland annat specialister och försäkringsmedicinsk rådgivare. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• verkställer planer och processer samt ser till att dessa håller hög kvalitet.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av utredningsarbete och beslutsfattande som påverkat individer, gärna på en myndighet
• har erfarenhet av arbete inom socialförsäkringen
• har vana av arbete med beräkningar och utbetalningar.
Publiceringsdatum2025-12-20
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Stockholm, Telefonplan.
Chef: Cecilia Sandberg, 072-570 05 86, (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Emma Månsson, emma.mansson@forsakringskassan.se
Välkommen med din ansökan senast 6 januari 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen via telefon så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
