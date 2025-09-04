Försäkringsutredare inom livränta/efterkontroll i Malmö
Försäkringskassan / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Malmö Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Malmö
2025-09-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Malmö
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
, Eslöv
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Vi söker dig som trivs med att arbeta med omfattande, komplexa utredningar som kan pågå under flera månader. Det krävs uthållighet, en stark analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt. Du ingår i ett team men arbetar individuellt med ärenden och ansvarar för att dessa drivs framåt på ett rättssäkert och förvaltningsrättsligt korrekt sätt.
Utredningar, analyser och kundkontakt
Som försäkringsutredare är du medarbetare i staten med uppdraget att utreda så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. I denna roll ansvarar du för handläggning och utredning av ansökan om livränta och/eller efterkontroll av livränta. Du möter individer som har skadat sig på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet. På grund av skadan de fått ansöker de om ersättning inom arbetsskadeförsäkringen.
I arbetet bedömer du om individen har rätt till ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring genom att göra kvalificerade utredningar. Du utreder, analyserar och värderar en mycket stor mängd information. Du har en god utredningsmetodik och utreder ärendet utifrån dess beskaffenhet samt ansvarar för god dokumentation i ärendena. Du motiverar och lämnar förslag till beslut.
Kontakten med individerna sker i telefon och skriftligt. Du inhämtar information och samarbetar bland annat med arbetsgivare, arbetsförmedlingen, läkare och fackförbund. Arbetet sker utifrån gällande lagstiftning och fastställda arbetsprocesser. Internt har du tillgång till stödfunktioner så som specialist och försäkringsmedicinsk rådgivare.
Som försäkringsutredare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har ett högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god förmåga att använda datorn som arbetsverktyg.
Det är meriterande om du har
• arbetat med utredningar och fattat beslut som påverkat individer
• goda kunskaper om hur man professionellt möter människor i olika livssituationer
• kunskaper om sjukpenninggrundande inkomst och sjukpenning
• erfarenhet av att granska medicinska underlag
• erfarenhet av inkomstutredningar
• mycket goda kunskaper om Förvaltningslagen.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-09-04Övrig information
Ett flertal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinjer för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. I denna rekrytering kommer arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Malmö.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Jennie Nyman 010-112 42 10 och Sofie Wallentheim 010-114 15 57 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Ottilia Rasimus, 010-112 24 09 eller ottilia.rasimus@fk.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Annica Borg, 010-117 61 32, Saco-S: Tony Engelbrechtsen, 010-113 08 99, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 25 september 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9491125