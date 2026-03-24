Försäkringsutredare inom Försäkringstillhörighet i Visby
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Utredningar, analyser och teamarbete
Som försäkringsutredare har du ett viktigt uppdrag: att hjälpa medborgarna så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. Du ger förutsättningar att ha överblick och känna trygghet i alla kontakter med Försäkringskassan. Kontakten sker i telefon och skriftligt. I arbetet gör du kvalificerade utredningar och fattar därefter beslut. Varje individ har en situation som är unik och behöver mötas utifrån sina specifika behov. Som Försäkringsutredare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
När du arbetar med försäkringstillhörighet möter du medborgare från hela världen som kommit till Sverige för att bosätta sig eller arbeta. Du utreder och beslutar om personer uppfyller villkoren för att vara socialförsäkrad i Sverige. Dina utredningar och ställningstaganden kan därför ha mycket stor ekonomisk betydelse för den enskilde. Du tillämpar EU-lagstiftning, konventionsbestämmelser och nationell lagstiftning. I ditt arbete har du kontakt med andra svenska myndigheter, såsom Skatteverket och Migrationsverket och även utländska myndigheter.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är stabil och förtroendeingivande
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga
• har goda kunskaper i engelska
• har datorvana.
Det är meriterande om du
• har arbetat med kvalificerade utredningar och fattat beslut som påverkar individer, gärna på en myndighet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Visby.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Ramona Wiman, 010-112 06 50 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Maria Lindberg, maria.lindberg3@fk.se
, 010-113 97 43 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Ruth Nielsen, 010-111 77 49, Saco-S: Minja Mårtensson, 010-111 62 35, Seko: Johanna Grundström 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 13 april 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
