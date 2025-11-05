Försäkringsutredare inom Försäkringstillhörighet i Malmö
2025-11-05
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Som försäkringsutredare på Försäkringstillhörighet jobbar du individuellt med utredning i kundärenden, men du utgör även en del av ett team och en enhet där ni tillsammans utbyter kompetens och följer upp ert arbete.
I Malmö är vi fem utredarenheter som jobbar med Försäkringstillhörighet. Totalt är vi cirka 100 personer i Malmö och 300 personer i Sverige som jobbar inom området.
Utredningar, analyser och teamarbete
Som försäkringsutredare har du ett viktigt uppdrag: att hjälpa medborgarna så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. Du ger förutsättningar att ha överblick och känna trygghet i alla kontakter med Försäkringskassan. Kontakten sker i telefon och skriftligt. I arbetet gör du kvalificerade utredningar och fattar därefter beslut. Varje individ har en situation som är unik och behöver mötas utifrån sina specifika behov. Som Försäkringsutredare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
När du arbetar med försäkringstillhörighet möter du medborgare från hela världen som kommit till Sverige för att bosätta sig eller arbeta. Du utreder och beslutar om personer uppfyller villkoren för att vara socialförsäkrad i Sverige. Dina utredningar och ställningstaganden kan därför ha mycket stor ekonomisk betydelse för den enskilde. Du tillämpar EU-lagstiftning, konventionsbestämmelser och nationell lagstiftning. I ditt arbete har du kontakt med andra svenska myndigheter, såsom Skatteverket och Migrationsverket och även utländska myndigheter.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är stabil och förtroendeingivande
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga
• har goda kunskaper i engelska
• har god förmåga att använda datorn som arbetsverktyg.
Det är meriterande om du
• har arbetat med kvalificerade utredningar och fattat beslut som påverkar individer, gärna på en myndighet
• har kunskaper i ytterligare ett språk förutom svenska och engelska
• är flexibel och kan ställa om snabbt vid förändringar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-11-05Övrig information
Flertalet tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Malmö.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Alexander Jasim, 010-114 19 20 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Frida Skogsborn, frida.skogsborn@forsakringskassan.se
, 010-112 24 18 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Alma Mesic, 010-111 84 26, Saco-S: Minja Mårtensson, 010-111 62 35, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 16 november 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9589227