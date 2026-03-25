Försäkringsutredare inom Försäkringstillhörighet i Karlshamn
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Som försäkringsutredare jobbar du individuellt, men du utgör även en del av ett team där ni utbyter kompetens. Teamet har gemensamma produktionsmål som ni planerar för och följer upp tillsammans, men du har även individuella mål.
Av de 300 som arbetar med Försäkringstillhörighet sitter cirka 40 i Karlshamn.
Utredningar, analyser och teamarbete
Som försäkringsutredare har du ett viktigt uppdrag: att hjälpa medborgarna så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. Du ger förutsättningar att ha överblick och känna trygghet i alla kontakter med Försäkringskassan. Kontakten sker i telefon och skriftligt. I arbetet gör du kvalificerade utredningar och fattar därefter beslut. Varje individ har en situation som är unik och behöver mötas utifrån sina specifika behov. Som Försäkringsutredare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
När du arbetar med försäkringstillhörighet kommer du i kontakt med medborgare från hela världen som kommit till Sverige för att bosätta sig eller arbeta. Du utreder och beslutar om personer uppfyller villkoren för att vara socialförsäkrad i Sverige. Dina utredningar och ställningstaganden kan därför ha mycket stor ekonomisk betydelse för den enskilde. Du tillämpar EU-lagstiftning, konventionsbestämmelser och nationell lagstiftning. I ditt arbete har du kontakt med andra svenska myndigheter, såsom Skatteverket och Migrationsverket och även utländska myndigheter. Då du behandlar stora mängder myndighetstext och kommunicerar med väldigt många människor behöver du kunna behärska svenska i tal och skrift obehindrat. Vi ser gärna att du som person är positiv, prestigelös och trygg i dig själv. Vi lägger även vikt vid att du är engagerad i ditt uppdrag, att du har förmågan att se helheten och är flexibel.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är stabil och förtroendeingivande
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har goda kunskaper i engelska och svenska
• har datorvana.
Det är meriterande om du
• har arbetat med kvalificerade utredningar och fattat beslut som påverkar individer, gärna på en myndighet
• har kunskaper i ytterligare ett språk förutom svenska och engelska.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
3 tjänster, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Försäkringskassan kan komma att göra viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Leonida Barbic 010-112 42 04 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Emil Jarengrim, emil.jarengrim@forsakringskassan.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Alma Mesic, 010-111 84 26, Saco-S: Minja Mårtensson, 010-111 62 35, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
