Försäkringsutredare inom föräldraförsäkringen/EU-enhet i Kalmar
2026-03-11
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Vill du vara med och bidra till en trygg och effektiv handläggningsprocess? Är du en person som värdesätter ett gott bemötande och har förmågan att självständigt planera och driva ditt arbete framåt? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Hos oss är kunden alltid i fokus och nu söker vi dig som motiveras av att arbeta i ett högt tempo i en målstyrd verksamhet. Vi prioriterar hög trivsel för alla medarbetare och du blir en del av ett team där du självständigt fattar rättssäkra beslut och bidrar till vårt gemensamma uppdrag. Vår arbetsplats kännetecknas av samarbete, hjälpsamhet och en god arbetsmiljö. Här möter du kollegor med hög kompetens och en prestigelös kultur präglad av tillit och engagemang.
Utredningar, beslutsfattande och teamarbete
Som försäkringsutredare har du ett viktigt uppdrag: att hjälpa medborgarna så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. Du ger individen förutsättningar att ha överblick och känna trygghet i alla kontakter med Försäkringskassan. Kontakten sker i telefon och skriftligt. I arbetet gör du kvalificerade utredningar och fattar därefter beslut. Varje individ har en situation som är unik och behöver mötas utifrån sina specifika behov. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
När du arbetar med EU-familjeförmåner handlägger du ärenden som rör familjer där minst en av föräldrarna arbetar och/eller bor i ett annat EU-land. Inom EU finns det ett regelsystem för samordning av medlemsstaternas regler om social trygghet, vilket underlättar den fria rörligheten för personer. Du handlägger och beslutar om EU-familjeförmåner inom föräldraförsäkringen. Eftersom du tillämpar både EU-lagstiftning och nationell lagstiftning måste du veta vilket regelverk som har företräde i persons specifika fall. I ditt arbete har du har kontakt med bland annat svenska och utländska myndigheter.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är stabil och förtroendeingivande
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga
• har datorvana.
Det är meriterande om du
• har tidigare kunskap om föräldraförsäkringen
• har arbetat med utredningar och fattat beslut som påverkat individer
• har vana av kundkontakt via telefon
• har god förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift
• har kunskaper i annat EU-språk.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsorter: Kalmar.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs
Chef: Henrik Jändel, 010-112 41 91 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Maja Paulsson, maja.paulsson@forsakringskassan.se
, 010-113 44 86 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Emil Kyndel, 010-111 50 38, Saco-S: Daria Memetovic, 010-118 40 78, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast söndag den 5 april 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett heltidsjobb.
Försäkringskassan (org.nr 202100-5521)
