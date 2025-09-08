Försäkringsutredare inom Barn och Familj i Norrköping
2025-09-08
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Utredningar, beslutsfattande och teamarbete
Som försäkringsutredare inom särskilt utredningskrävande tillfällig föräldrapenning i Norrköping har du ett viktigt uppdrag: att hjälpa medborgarna så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. Du ger individen förutsättningar att ha överblick och känna trygghet i alla kontakter med Försäkringskassan. Kontakten sker i telefon och skriftligt. I arbetet gör du kvalificerade utredningar och fattar därefter beslut. Varje individ har en situation som är unik och behöver mötas utifrån sina specifika behov. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
I arbetet möter du föräldrar med allvarligt sjuka barn eller barn som har avlidit och utreder deras rätt till tillfällig föräldrapenning. Inom tillfällig föräldrapenning, särskilt utredningskrävande, gör du en försäkringsmedicinsk bedömning med stöd av försäkringsmedicinsk rådgivare. Du samarbetar bland annat med hälso- och sjukvården och kommuner.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdig
• är stabil och förtroendeingivande
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• har datorvana.
Det är meriterande om du
• har arbetat med kvalificerade utredningar och fattat beslut som påverkar individer
• har goda kunskaper om hur man professionellt möter människor i olika livssituationer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-09-08Övrig information
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. Placeringsort: Norrköping.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Katarina Peterson , 010-118 30 80, Romana Hävemyr 010-111 49 53 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Denise Marica, denise.marica@forsakringskassan, 010-113 45 12 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Emil Kyndel, 010-111 50 38, Saco-S: Daria Memetovic, 010-118 40 78, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 26 september 2025. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
