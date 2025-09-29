Försäkringsutredare inom arbetsgivarförmåner i Stockholm
Försäkringskassan / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Stockholm Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Stockholm
2025-09-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Stockholm
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Vill du vara med och göra skillnad för människor i ett uppdrag där du får kombinera kvalificerat utredningsarbete med service och bemötande? Just nu söker vi försäkringsutredare till Arbetsgivarförmåner. Du kommer att vara en viktig del av ett fantastiskt team som tillsammans tar ansvar för att leverera rätt beslut i rätt tid. Vi jobbar smart och har roligt på jobbet.
Utredning, analys och teamarbete
Som försäkringsutredare ansvarar du för att hantera ansökningar och fatta beslut som följer lagstiftningen. Du arbetar utifrån tydligt uppsatta mål där du gör kortare utredningar, beräkningar och utbetalningar. När du utreder särskilt högriskskydd möter du personer med en medicinskt dokumenterad sjukdom eller funktionsnedsättning som kan medföra risk för en omfattande sjukfrånvaro och därmed riskerar ha sämre förutsättningar på arbetsmarknaden. Du utreder, gör prognoser och bedömer rätten till dessa förmåner. Även arbetsgivaren kan ha rätt till ersättning för sjuklönekostnader. Du dokumenterar löpande i ärendena. När det behövs kontaktar du personer som ansökt, arbetsgivare eller sjukvården för att samla in information. I din utredning och bedömning har du tillgång till bland annat specialist och försäkringsmedicinsk rådgivare.
Du kommer att hantera många ansökningar varje dag och följer en tydlig process med stöd av riktlinjer. Du är självgående och söker aktivt information för att driva ärendena framåt. Att fatta rättssäkra beslut är viktigt - det betyder att vi utreder och beslutar enligt lagstiftningen och behandlar alla lika. Du hanterar sekretessbelagda uppgifter och behöver ha ett gott omdöme och vara medveten om säkerhet. Du behöver också kunna kommunicera och interagera väl med människor.
Du blir en del av en enhet som arbetar tillsammans i en snabbrörlig miljö mot gemensamma mål. Ni diskuterar regelbundet enhetens framsteg och anpassar er utifrån verksamhetens mål och uppdrag. Tillsammans skapar ni effektiva arbetssätt och du planerar din arbetsdag självständigt för att hinna med de arbetsuppgifter som förekommer under en arbetsdag. Som ny medarbetare får du en introduktionsutbildning och stöd från närmsta chef, handledare och specialister.
Välkommen med din ansökan om du vill ha ett viktigt jobb med ansvar där du gör skillnad för samhället.
I den här rollen kommer du i kontakt med sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har mycket god samarbetsförmåga och vana av att arbeta i team för att nå gemensamma mål
• kommunicerar begripligt och strukturerat, både i skrift och tal
• är stabil och har förmåga att skapa förtroende hos enskilda och samverkanspartners
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett systematiskt arbetssätt med en god förmåga att prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av utredningsarbete och beslutsfattande som påverkat individer, gärna på en myndighet
• erfarenhet av att arbeta mot produktionsinriktade mål
• erfarenhet av att arbeta kundnära med att leverera god och effektiv service
• god datavana och vana av att jobba med digitala verktyg.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-09-29Övrig information
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Stockholm (Telefonplan).
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Anna McEnroe, 010-111 45 74 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Maria Lindberg, maria.lindberg3@forsakringskassan.se
, 010-113 97 43 (för frågor om rekryteringsprocessen).
ST: Ibrahim Kourdi, 010-111 63 15, Saco-S: Disa Thorsvad, 010-112 52 46, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 15 oktober 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9530055