Försäkringsutredare inom aktivitetsersättning i Sundsvall
2025-08-18
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Utredningar, samordning och kundkontakt
Som försäkringsutredare är du medarbetare i staten med uppdraget att utreda så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. I ditt arbete bedömer du om individen har rätt till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång genom att göra kvalificerade utredningar och analyser av underlag, framförallt läkarutlåtanden och underlag från skolan. Du lägger därefter fram förslag till beslut som tas av särskilt utsedda beslutsfattare och i vissa andra ärenden fattar du besluten.
Du följer också upp individen under tid med ersättning och i vissa fall planerar aktiviteter som sker samtidigt som skolgången pågår. Du ansvarar för kontakter och samarbeten med andra som individen kan behöva stöd av till exempel hälso- och sjukvården samt eventuellt föräldrar och skolan. Du träffar individen via digitala kanaler. Som försäkringsutredare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer högre krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har ett högt säkerhetsmedvetande.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• har god förmåga att använda datorn som arbetsverktyg.
Det är meriterande om du
• har arbetat med utredningar och fattat beslut som påverkat individer
• har goda kunskaper om hur man professionellt möter människor i olika livssituationer
• har kunskaper om olika typer av funktionsnedsättningar
• har god datavana och vana av att jobba med flera digitala verktyg parallellt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsorter: Sundsvall och Umeå.
Rekryteringsseminarium planeras till den 18 september.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs
Chef: Henrik Viberg Forsgren, 010-111 54 95 och Tom Hallberg Wieselblad, 010-114 26 66 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Jenny Fredriksson, jenny.fredriksson@forsakringskassan.se
ST: Linda Sterner, 010-111 68 14, Saco-S: Tobias Schelin, 010-114 24 90, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.
Välkommen med din ansökan senast den 10 september 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till BankId ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
Detta är ett heltidsjobb.
