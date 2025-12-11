Försäkringsutredare inom aktivitetsersättning i Skellefteå
2025-12-11
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Vi jobbar i team med stort fokus på sammanhållning, gemenskap och att hjälpa varandra. Hos oss får du en flexibel arbetsmiljö, möjlighet till distansarbete och en hälsosam arbetsplats. Balans mellan arbete och fritid är viktigt för oss och vi erbjuder bland annat flextid, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag. Vår goda arbetsmiljö är vår styrka.
Produktionsinriktat arbete med utredningar och samordning
Som försäkringsutredare är du medarbetare i staten med uppdraget att utreda så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. I ditt arbete bedömer du om individen har rätt till aktivitetsersättning genom att göra kvalificerade utredningar och analyser av underlag, framförallt läkarutlåtanden. Du lägger därefter fram förslag till beslut som tas av särskilt utsedda beslutsfattare.
Du identifierar också individens behov av insatser för att aktivt planera och samordna rehabilitering tillsammans med individen. Du ansvarar för kontakter och samarbeten med andra som individen kan behöva stöd av till exempel Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården samt eventuellt föräldrar och skolan. Du träffar individen via digitala kanaler och i personliga möten. Som försäkringsutredare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer högre krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har ett högt säkerhetsmedvetande.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• har god förmåga att använda datorn som arbetsverktyg.
Det är meriterande om du
• har arbetat med utredningar och fattat beslut som påverkat individer
• har goda kunskaper om hur man professionellt möter människor i olika livssituationer
• har vana av samverkan med olika externa aktörer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Publiceringsdatum2025-12-11
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde 7 april 2026. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Skellefteå.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs
Chef: Tina Siikavaara, 010-112 15 97 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Lisa Berglin, e-post lisa.berglin@forsakringskassan.se
, 010-113 45 08 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Anne Catrine Gemzell, 010-111 25 29, Saco-S: Tobias Schelin, 010-114 24 90, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 4 januari 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9638784