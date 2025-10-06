Försäkringsutredare, fördjupad utredning i Örebro
2025-10-06
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Som försäkringsutredare hos oss utreder och beslutar du om personer har rätt till sjukpenning utifrån gällande lagstiftning. Du utreder behov av rehabilitering och prognostiserar längden på sjukfallet. Du arbetar utifrån en färdig process och hanterar ärenden för personer som omfattas av den svenska socialförsäkringen. När du utreder använder du den metod som passar bäst i det enskilda ärendet.
Du ansvarar för utredning, administration och dialog med individer och samarbetspartners
I rollen som försäkringsutredare med inriktning fördjupad utredning handlägger du ansökningar om sjukpenning. Det kan bland annat innebära löpande dokumentation samt beräkningar och utbetalningar av ersättning. Du arbetar aktivt och fattar självständigt beslut om rätten till sjukpenning genom att tillämpa lagstiftningen och fastställda arbetsprocesser på ett korrekt och rättssäkert sätt. Arbetet innebär att du gör kvalificerade utredningar och analyser av underlag, framförallt läkarintyg.
Som försäkringsutredare utreder och klarlägger du rehabiliteringsbehov och verkar tillsammans med andra aktörer såsom sjukvården och arbetsgivare för att individen så snart som möjligt kan komma åter i arbete. Du arbetar differentierat och arbetet präglas av tidiga insatser utifrån individens unika situation och behov. Du möter individen och samarbetspartners i telefon och skriftligen men även i digitala möten när behov finns. Du informerar och förklarar komplicerad information utifrån individens specifika behov. Dina kontakter präglas av lyhördhet, respekt och vilja att skapa trygghet och förståelse för sjukförsäkringen hos individen och samarbetspartners. Du samarbetar med dina kollegor vilket sker på plats eller digitalt. Ni arbetar aktivt med att utveckla era kunskaper, dela erfarenheter och täcker upp för varandra vid behov.
Som nyanställd får du en introduktionsutbildning och stöd av handledare. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• verkställer planer och processer samt ser till att dessa håller hög kvalitet.
Det är meriterande om du
• har arbetat med kvalificerade utredningar och fattat beslut som påverkat individer, gärna på en myndighet
• har professionell erfarenhet av att möta människor i svåra livssituationer
• har förmågan att göra prioriteringar utifrån verksamhetens behov
• är bekväm med att arbeta med telefon som arbetsredskap
• har erfarenhet av arbete med personer som blivit utsatta för eller utövat våld i nära relationer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Örebro.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Maria Johansson, 010-113 11 43 och Tamara Carrasco Welander, 010-113 12 30 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Ulrika Mentzer Jemdahl, 010-113 97 41 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Emelie Waldenborg, 010-114 20 87 och Emelie Bäckman, 010, 117 32 17, Saco-S: Caroline Walldoff, 010-112 09 15, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 20 oktober 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
