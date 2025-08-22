Försäkringssäljare till ett snabbväxande fintech-bolag
2025-08-22
Nu söker vi nästa Försäkringssäljare till ett snabbväxande fintech-bolag i hjärtat av Stockholm!
Vill du ta nästa steg i din karriär i ett framtidsinriktat företag där utveckling, resultat och laganda står i centrum? Då kan detta vara din nästa utmaning!Publiceringsdatum2025-08-22Om tjänsten
Vi söker en driven och målinriktad försäkringssäljare till ett fintech-företag som befinner sig i en stark tillväxtfas. Här får du chansen att vässa dina försäljningsskills, påverka din egen lön och bli en del av en energifylld arbetsplats med högt i tak.Om företaget
Det här är ett innovativt fintech-bolag som brinner för att leverera smarta finansiella lösningar med kundens bästa i fokus. Företaget expanderar kraftigt och söker nu fler försäkringsförmedlare som vill vara med på en spännande tillväxtresa.
Rollen som Försäkringsförmedlare
I rollen kontaktar du kunder som redan tagit steg i sin låneprocess och erbjuder försäkringslösningar som matchar deras behov. Du arbetar målinriktat och får kontinuerligt stöd och coachning från din teamledare.
Vi inleder med en gedigen introduktionsutbildning där du får lära dig allt om försäljningsteknik, produkter och branschen - och du får regelbunden uppföljning för att kunna växa i din roll.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Kontakta kunder och presentera försäkringslösningar på ett professionellt och engagerat sätt.
Arbeta mot tydliga försäljningsmål tillsammans med ditt team.
Delta i löpande coachning och utbildningar för ständig utveckling.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av försäljning, gärna via telefon.
Är flytande i svenska i både tal och skrift, samt har god engelska.
Är tävlingsinriktad, självgående och älskar att jobba mot mål.
Gillar ett högt tempo och en dynamisk arbetsmiljö.
Vad vi erbjuder dig:
Fast grundlön + attraktiv provisionsmodell - du styr din egen lön.
Friskvårdsbidrag på 4 000 kr och tjänstepension.
Två utvecklingsdagar per år och en träningstimme varje vecka.
25 semesterdagar och möjlighet till hybridarbete.
Interna och externa utbildningar inom lån och krediter.
Regelbundna teamaktiviteter och sociala happenings.
Ett ambitiöst och kul team där vi stöttar och firar varandras framgångar.
Plats & arbetstider
Huvudkontoret ligger centralt i Stockholm.
Arbetstider: Heltid, kl. 08.00-17.00 eller 08.45-17.45.
Vi jobbar hybrid - kontorsdagar tisdagar och torsdagar.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner. Skicka in ditt CV och personliga brev via länken eller direkt till work@talentpartner.se
. Urval sker löpande - vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
