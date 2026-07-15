Försäkringssäljare deltid i Solna - vardagar och kontorstid
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2026-07-15
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Försäkringssäljare deltid i Solna – välj dina vardagspass
Vill du ha ett flexibelt deltidsjobb på vardagar där du får utvecklas inom försäkring och försäljning? Safely växer snabbt och söker fler drivna kollegor till vårt team i Solna.
Du väljer dina tillgängliga arbetspass smidigt via vår bokningsapp och vårt intranät. Rollen passar dig som vill kombinera arbete med exempelvis studier, träning eller andra åtaganden.
Om rollen
Som försäkringssäljare kontaktar du privatpersoner via telefon och hjälper dem att hitta rätt trygghetslösningar inom exempelvis olycksfall och sjukdom.
Du arbetar i vår dialer och får löpande stöd, coachning och utbildning från din personliga säljcoach. Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men inget krav — vi utbildar dig från grunden.
Välj dina arbetspass
Arbetet sker vardagar på kontorstid. Du bokar tillgängliga pass via vår bokningsapp:
08:30–12:30
08:30–13:00
10:30–17:30
13:15–17:30
08:30–17:30
Det här erbjuder vi
Betald utbildning och möjlighet till licensiering inom försäkring (IDD)
Fast timlön som grund samt provision enligt vår ersättningsmodell
Personlig säljcoachning och tydlig utveckling
Ett socialt team som stöttar och firar framgångar tillsammans
Friskvårdsbidrag på 2 500 kr/år vid fast anställning
Möjlighet att utvecklas vidare inom försäljning, coaching, rekrytering eller administration
Vem vi tror att du är
Du trivs med telefonen som arbetsverktyg, tycker om att prata med människor och motiveras av att nå mål. Du är positiv, lyhörd och vill utvecklas.
För att lyckas i rollen behöver du:
Tala och skriva flytande svenska
Vara bekväm med kundkontakt via telefon
Kunna arbeta på plats i Solna/Stockholm
Ha en vilja att lära dig och utvecklas
Ansök idag
Vi rekryterar löpande och har ett begränsat antal platser i våra kommande utbildningsgrupper. Skicka in din ansökan så hör vi av oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8074579-2102559". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Safely AB
(org.nr 559310-0331), https://safely.teamtailor.com
Hannebergsgatan 33 (visa karta
)
171 44 SOLNA Arbetsplats
Safely Jobbnummer
10003893