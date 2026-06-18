Försäkringsrådgivare med inriktning mot offentlig sektor
Po Söderberg & Partner Aktiebolag / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2026-06-18
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Är du en försäkringsrådgivare inom sakförsäkring eller har du siktet inställt på att bli rådgivare inom en snar framtid? Vi söker nu en rådgivare med inriktning mot offentlig sektor till vårt kontor i Solna.
Vårt team inom Söderberg & Partners är klart marknadsledande inom offentlig verksamhet och har uppdraget för ett stort antal kommuner, regioner och offentliga bolag inom alla sektorer. Utöver detta har vi ett stort antal privata kunder inom bl.a. tåg-, entreprenad- och energisegmentet, vilket ställer krav på särskild kompetens och erfarenhet hos dig som rådgivare. Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande kundsegment med förmåga att hantera komplexa försäkringsprogram för medelstora till stora kunder.
I rollen ingår att arbeta med både offentliga och privata kunder, varför vi söker någon som ser värdet i en varierad kundstock och som samtidigt trivs med tydliga och enhetliga processer avseende upphandling av försäkringsprogram och försäkringsjuridiska tjänster.
Vi söker dig som är strukturerad, driven och hängiven i relationen till dina kunder. Du trivs i din roll som rådgivare eller har en vilja och ambition att bli rådgivare med eget kundansvar. Du arbetar självständigt, men uppskattar samtidigt att samarbeta i ett team bestående av andra rådgivare, jurister och riskingenjörer. Du har ett positivt förhållningssätt, ett stort ordningssinne och gillar att ge råd till kunder inom stort och smått. Du har en god förmåga att förvalta befintliga kundrelationer och motiveras även av att hitta vägar till ny- och merförsäljning.Publiceringsdatum2026-06-18Kvalifikationer
Examen som försäkringsrådgivare från FEI eller motsvarande
Registrering via InsureSec eller liknande (meriterande, men inget krav)
God kommunikativ förmåga i tal och skrift
God vana av Excel, Outlook, Word samt digitala systemlösningar
Intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Bifoga personligt brev och CV i din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Placering: Gustav III:s boulevard 46, Solna
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Tillträdesdag: Efter överenskommelse
Kontaktperson: Veronica Lagerström, ansvarig SAK-Juridik & chef Offentlig verksamhet, veronica.lagerstrom@soderbergpartners.se
Söderberg & Partners grundades 2004 av nio entreprenöriella analytiker och är idag en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.
Vi bedriver verksamhet inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. Vi har valt, som första företag i svenskt näringsliv, att klimatkompensera våra medarbetare, både i arbetet och på fritiden.
Vi har en stark företagskultur där medarbetarna har höga ambitioner och ett stort engagemang. Organisationen är kreativ och dynamisk med korta beslutsvägar och stort utrymme för egna idéer vilket skapar en inspirerande miljö där du har möjlighet att utvecklas snabbt.
Vi premierar medarbetare som sporras av stort eget ansvar och som har drivkraft att kontinuerligt utvecklas och föra sina arbetsuppgifter framåt. Vi är måna om att hjälpa varandra, men även att ha mod att testa nya vägar.
Mångfald och likabehandling är viktigt för oss, både när det gäller våra medarbetare och de som söker jobb hos oss. Vi uppmuntrar olikheter och är övertygade om att medarbetare med olika erfarenheter, kompetenser och referensramar hjälper oss att växa och utvecklas.
Vår resa har bara börjat och vi söker ständigt efter begåvade och kompetenta medarbetare med en stark vilja att nå framgång. Vill du vara med och bygga vår framtid? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
https://emp.jobylon.com/jobs/367217-soderberg-partners-forsakringsradgivare-med-inriktning-mot-offen Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Po Söderberg & Partner Aktiebolag
(org.nr 556659-9964)
169 73 SOLNA Arbetsplats
Söderberg & Partners Jobbnummer
9969687