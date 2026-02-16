Försäkringspartner Öst AB söker försäkringsrådgivare
NU STÄRKER VI UPP MED FLER NYA MEDARBETARE, ÄR DU EN AV DEM?
Om jobbet
Försäkringspartner Öst AB är ett franchisebolag som arbetar med proaktivförsäljning åt Länsförsäkringar Stockholm. Som proaktiv försäkringsrådgivare ingår du i ett starkt säljteam där dina huvudsakliga arbetsuppgifter är försäkringsrådgivning och behovsanpassad försäljning av alla bolagets produkter inom privata försäkringar, det sker genom eget uppsökande av både nya och befintliga kunder via telefon. Du jobbar mot tydliga uppsatta mål där kundnöjdhet och försäljning är i fokus.
Vem är du?
Vi söker dig som gillar att göra affärer och tycker om att vara proaktiv i ditt arbetsätt. Du är en relationsskapare och bra på att läsa av kundens behov. Du drivs av att prestera och tar egna initiativ. Du bör ha goda kunskaper inom ekonomi samt en god administrativ förmåga. Har du tidigare säljerfarenhet eller försäkringskunskap är det en merit. Eftersom tjänsten innebär mycket kommunikation är det viktigt att du kan uttrycka dig enkelt och korrekt i både tal och skrift. Som person är du utåtriktad, driftig och engagerad. Du ser affärsmöjligheter, har en stark säljförmåga kombinerat med affärsmässighet. Du tycker om att ge kunderna ett bemötande som får dem att känna sig välkomna och unika. Vidare är du trygg i dig själv och delar gärna med dig av dina kunskaper.
Låter det intressant?
Vill du veta mer, Ring Borislav Zidar 070-365 88 54. Alt. Kristian Wessman 070-28 000 39.
Vi erbjuder dig:
- Heltidsarbete med 6 månaders provanställning
- Fast lön samt provision
- Fräscha lokaler i centrala Västerås
- Stora utvecklingsmöjligheter
Välkommen med din ansökan senast 1 maj 2026. Rekrytering sker löpande under ansökningstiden.
Länsförsäkringar Stockholm är försäkringsbolag, bank, och fastighetsförmedling under ett och samma tak. Vi ägs av kunderna och kan koncentrera oss helt på deras bästa. Med ett av branschens starkaste varumärken arbetar Länsförsäkringar varje dag för att ge människor ekonomisk trygghet och en enklare tillvaro. För att jobba hos oss måste du vilja hjälpa människor och vara genuint intresserad av hur kunderna har det, och vilka utmaningar de står för.
