Försäkringshandläggare till Omprövningen i Göteborg
2026-03-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Kungälv
, Kungsbacka
, Tjörn
, Stenungsund
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Teamarbete, omprövning och överklagande
Arbetet innebär handläggning med inriktning på omprövning och överklagande. Du arbetar i den inledande delen av omprövnings- och överklagandeprocesserna genom att bereda omprövningsärenden inför myndighetens prövning samt ta fram underlag inför domstolens prövning när ett beslut överklagas. I rollen administrerar du och fattar beslut i den formella delen av omprövningsärenden som har kommit in till Försäkringskassan. Som försäkringshandläggare hanterar du sekretessbelagda uppgifter, vilket ställer höga krav på rättssäker och korrekt hantering.
Du har skriftliga och muntliga kontakter med andra avdelningar inom myndigheten, med personer som överklagar beslut samt med förvaltningsrätt. Internt samarbetar du med omprövare, processförare och andra stödfunktioner, såsom specialister och verksamhetsutvecklare.
Vi söker dig som:
• har slutbetyg från gymnasiet eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är serviceorienterad
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• har god samarbetsförmåga
• är stabil och kan behålla energin även i belastade situationer
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• har god förmåga att använda datorn som arbetsverktyg.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av att arbeta i systemet Public 360
• har kunskap i förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess och socialförsäkringsbalken
• har erfarenhet av handläggning av omprövningar och överklaganden.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-03-12Övrig information
1 tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Göteborg.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Joanna Romanowska-Jackowska, 010-114 36 57 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Monicah Ngewih, monicah.ngewih@forsakringskassan.se
, 010-114 48 44 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Lisa Wiklund, 010-111 26 81, Saco-S: Cecilia Silverson, 010-115 26 18, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 31 mars 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
