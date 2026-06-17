Försäkringshandläggare till Kammarkollegiets Försäkringsavdelning
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2026-06-17
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Vill du bidra till att utveckla vår försäkringshantering och tillsammans med engagerade kollegor säkerställa att avtal och beställningar hanteras med hög kvalitet och god service? Har du en universitetsutbildning inom samhällsvetenskap samt erfarenhet av service och kundkontakt? Då kan du vara den vi söker!
Kammarkollegiet fungerar som kapitalförvaltare, försäkringsbolag, upphandlare och juridisk byrå för statsförvaltningen. Bland våra många uppdrag från riksdag och regering ingår att försäkra den statliga verksamheten. Kammarkollegiets försäkringsavdelning fungerar som statens försäkringsbolag där vi arbetar med riskhantering och skadereglering för statliga myndigheter och stiftelser. Vår verksamhet omfattar försäkringsområdena person, resor, verksamhet och fordon, totalt ett 30-tal olika försäkringsprodukter.
Kammakollegiets försäkringsavdelning har cirka 45 anställda, organiserade på tre enheter och en stab. Vi har ett nytt aktivitetsbaserat kontor i centrala Karlstad. En omfattande digitalisering pågår av hela verksamheten som innebär förändring av våra interna arbetssätt och utveckling av e-tjänster för våra kunder.
Vi söker nu en försäkringshandläggare till den administrativa enheten där du tillsammans med fem kollegor får vara kontaktytan gentemot våra försäkrade organisationer och arbeta med att hantera beställningar och administrera våra försäkringsavtal.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att ansvara för försäkringsavtal, hantera försäkringsbeställningar, besvara frågor och se till att hålla vår information uppdaterad. Det innebär också att se till att ta in och uppdatera data i register mm. Du arbetar helt digitalt. Det är en stor bredd i frågor och med varierande omfattning i inflöde.
I rollen som försäkringshandläggare arbetar du med samtliga av våra 30-tal försäkringsprodukter vad gäller förlängning och nyteckning av försäkringsavtal. Du svarar på frågor och ger rådgivning till våra kunder. Arbetet innebär mycket kundkontakt, vilket ställer krav på att du är serviceinriktad och kommunikativ.
Vi är i ett skede då vi ser över och utvecklar våra arbetssätt och systemstöd. Ett arbete som du kommer bli en aktiv del i, vilket ställer krav på förmåga att se lösningar och att aktivt bidra till verksamhetens utveckling.
Är du vår nya kollega?
Vi söker dig som har:
Universitets- eller högskoleexamen, helst inom det samhällsvetenskapliga området
Flerårig arbetslivserfarenhet av serviceinriktade uppgifter samt är trygg i att hantera beställningar och ansökningar i ett arbetsflöde med mycket kundkontakt.
Erfarenhet av att arbeta i olika verksamhetssystem och mycket goda kunskaper i Officepaketet
En mycket god förmåga att kommunicera skriftligt samt erfarenhet av att arbeta med skriftlig formell korrespondens
Goda kunskaper i engelska
Har du erfarenhet av arbete med avtalshantering exempelvis inom försäkringsområdet är det meriterande för tjänsten.
Som person är du driven, noggrann och kvalitetsmedveten med fokus på att leverera i tid. Du har mycket god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med kollegor, men har även förmågan att arbeta självständigt för att lösa gemensamma uppgifter. Det är viktigt att du har ett positivt bemötande i kontakter och kommunikation. Du har lätt för att analysera data och se möjlighet till förbättringar.
Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Mer information
Tillträde enligt överenskommelse. Anställningen är tillsvidare som inleds med sex månaders provanställning.
Kammarkollegiet eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter den tillför verksamheten. Vi sätter kompetensen i fokus och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmågSå ansöker du
I denna rekrytering vill vi inte att du bifogar ett personligt brev, för att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss i stället av urvalsfrågor. Vi ber dig därför att svara på frågorna så utförligt som möjligt så att vi kan avgöra hur väl du matchar den efterfrågade kompetensen.
Välkommen med din ansökan senast den 9 augusti 2026.Kontakt
Ulrika Johansson, avdelningschef försäkringsavdelningen: Ulrika.johansson@kammarkollegiet.se
Våra fackliga representanter når du lättast under sommarsemestern via deras respektive mailadresser: ST@kammarkollegiet.se
samt SACO@Kammarkollegiet.se
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Linnea.bredberg@kammarkollegiet.seÖvrig information
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Kammarkollegiet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi är omkring 370 medarbetare som arbetar med uppdrag inom juridik, administration, ekonomi, försäkring och kapitalförvaltning. Vår breda verksamhet riktar sig till andra myndigheter men också till privatpersoner, företag, föreningar och stiftelser. Vi har kontor i Stockholm, Karlstad och Härnösand och sedan år 1539 har vi haft en central roll i den svenska statsförvaltningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kammarkollegiet
(org.nr 202100-0829), https://www.kammarkollegiet.se/
653 40 KARLSTAD Arbetsplats
Kammarkollegiet Jobbnummer
9969130