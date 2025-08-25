Försäkringshandläggare inom tandvård i Malmö
2025-08-25
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Tandvården är ett spännande verksamhetsområde där vi nu står inför kommande utveckling och förändring. Nu söker vi försäkringshandläggare till Malmö som tycker att förändring är roligt och vill vara med och bidra med samarbete, driv och lösningsfokus.
Handläggning, kundkontakt och teamarbete
Som försäkringshandläggare har du ett viktigt uppdrag: att hjälpa medborgarna så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. Du ger individerna förutsättningar att ha överblick och känna trygghet i alla kontakter med Försäkringskassan. Varje individ har en situation som är unik och behöver mötas utifrån sina specifika behov. Du har kontakt via telefon och skriftligt.
När du arbetar med tandvård möter du både vårdgivare, dvs. tandläkare eller annan tandvårdspersonal som har ansökt om att få ersättning för patientbesök, och privatpersoner. Du handlägger självständigt ärenden där ersättning inte kan betalas ut automatiskt. Du utreder om villkoren för ersättning är uppfyllda utifrån gällande regelverk, gör bedömningar och fattar beslut i enskilda ärenden.
Vi arbetar teambaserat med planering och fördelning av arbetsuppgifter, vilket innebär att det ställs krav på att du tar ansvar och bidrar till gruppens arbete. Inflödet och typen av ärenden varierar och det är därför viktigt att du har förmåga att växla mellan olika arbetsuppgifter och arbetstempo. I dina arbetsuppgifter ingår även återkommande arbete i schemalagd telefoni och utlämnande av allmänna handlingar.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har slutbetyg från gymnasiet eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är serviceorienterad
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• är stabil och kan behålla energin även i belastade situationer
• har god kommunikativ förmåga
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har datorvana.
Det är meriterande om du
• har arbetat med utredningar och fattat beslut som påverkar individer, gärna på en myndighet
• har arbetat vid rättslig myndighet
• har erfarenhet av utlämnande av allmänna handlingar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-08-25Övrig information
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Malmö.
Intervjuer kommer äga rum fysiskt på plats i Malmö vecka 39-40.
Lönespannet för denna tjänst ligger mellan 29 900 - 32 900 kr/mån.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Sara B Jakobsson, 010-112 15 87(för frågor om tjänsten). HR-specialist: Lisa Berglin, lisa.berglin@fk.se
, 010-113 45 08 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Malin Vikström, 010-111 42 96, Saco-S: Peter Moberg, 010-111 79 29, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 12 september 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
